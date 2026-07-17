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Declarado en México un terremoto de magnitud preliminar 7,3 con alerta de tsunami: todo lo que se sabe hasta el momento

El seísmo, registrado sobre las 16.48, hora en la España peninsular y Baleares, y con hipocentro a unos 10 kilómetros de profundidad afecta particularmente a Puerto Madero
Declarado en México un terremoto de magnitud preliminar 7,3
Declarado en México un terremoto de magnitud preliminar 7,3. | EP
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El Instituto Geológico de Estados Unidos ha declarado un seísmo de magnitud preliminar 7,3 en la costa del suroeste de México con alerta de tsunami.

El seísmo, registrado sobre las 16.48, hora en la España peninsular y Baleares, y con hipocentro a unos 10 kilómetros de profundidad.

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Afecta particularmente a Puerto Madero, un importante puerto y ciudad pesquera del Pacífico, situado a unos 13 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Todavía no hay constancia de víctimas o daños materiales.

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