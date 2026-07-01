Un tramo de la carretera TF-66, en el sur de Tenerife, se sitúa como el tercer punto más peligroso de España para realizar adelantamientos. Así lo revela un informe elaborado por la Fundación Línea Directa y FESVIAL, que analiza la siniestralidad en vías convencionales entre 2013 y 2022. La peligrosidad se concentra especialmente entre los kilómetros 1 y 9 de esta vía.
La TF-66 conecta la zona de Guaza, en el municipio de Arona, con El Fraile, y funciona como enlace principal hacia Las Galletas desde la autopista del Sur (TF-1). Se trata de una carretera con alta densidad de tráfico diario en la Isla de Tenerife, utilizada tanto por residentes como por turistas y trabajadores de la comarca.
El dato de la DGT: El adelantamiento es la tercera causa de mortalidad en las carreteras españolas, superada únicamente por el exceso de velocidad y el consumo de alcohol. En la última década, este tipo de maniobras provocó cerca de 600 muertes y 14.000 heridos en todo el país. La configuración de las carreteras convencionales, con un solo carril por sentido, multiplica la letalidad en caso de choque frontal.
En el tramo citado de la TF-66, los datos oficiales de la última década registran seis accidentes graves vinculados directamente a adelantamientos. El balance de estos siniestros arroja tres personas fallecidas, siete heridas graves y dos heridas leves.
Por qué el tramo de Guaza a El Fraile concentra los accidentes
El estudio de la Fundación Línea Directa y FESVIAL atribuye el riesgo de la TF-66 a una combinación de factores técnicos y humanos. Las características físicas de la vía complican las maniobras de adelantamiento debido a:
- Cambios de rasante frecuentes.
- Tramos con visibilidad limitada.
- Flujo constante y denso de vehículos.
A estas condiciones de la infraestructura se suman las imprudencias al volante. Según el informe, 8,3 millones de conductores en España reconocen haber adelantado alguna vez en línea continua, mientras que casi la mitad admite superar los límites de velocidad permitidos durante la maniobra.
El perfil de los siniestros de tráfico por adelantamiento
Los accidentes por adelantamiento en las Islas y en el resto del territorio nacional presentan un patrón temporal y demográfico muy definido. La mayoría de estas colisiones ocurren fines de semana de los meses de julio y agosto, en la franja horaria comprendida entre las 7.00 y las 14.00 horas.
El perfil mayoritario del conductor implicado corresponde a un varón de entre 30 y 45 años que circula en un turismo por motivos de ocio o vacaciones. Aunque los impactos más habituales son los frontolaterales y laterales, los choques frontales son los más mortales. A una velocidad de 100 kilómetros por hora, la probabilidad de fallecer en un impacto frontal supera el 90%.
La Dirección General de Tráfico (DGT) eliminó en 2022 el margen de 20 kilómetros por hora que permitía a turismos y motocicletas rebasar el límite de velocidad en carreteras convencionales para adelantar, una medida destinada a frenar la siniestralidad en puntos negros como este del sur de Tenerife.