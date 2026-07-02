El tiempo en Canarias hoy, según Aemet: fuertes rachas de viento y temperaturas de hasta 32 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 2 de julio de 2026, una jornada marcada por los intervalos nubosos en el norte de las islas, termómetros en ligero descenso que aún así alcanzarán los 32 grados en las medianías del sur y rachas de viento fuerte con posibilidad de ser muy intensas en varias vertientes orientadas al sur, este y oeste del Archipiélago.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se esperan cielos poco nubosos con intervalos por la madrugada y la tarde. Las temperaturas sufrirán ligeros descensos, más acusados en las cumbres centrales, aunque se podrán superar los 30 grados en las zonas bajas de la vertiente sur del área metropolitana. Según los datos oficiales de la Aemet, los termómetros oscilarán entre los 30 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la Isla de El Hierro.
Cómo afectará el viento y el calor a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En la provincia de Las Palmas, el norte de Gran Canaria mantendrá cielos nubosos por debajo de los 900 metros con baja probabilidad de lloviznas débiles de madrugada. En el resto de la Isla predominará el tiempo despejado. Las temperaturas máximas registrarán un bajón moderado, pero la Aemet advierte de que se alcanzarán entre 30 y 32 grados en las medianías del sur, este y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los valores se moverán entre los 26 grados de máxima y los 20 de mínima.
Por su parte, en Lanzarote y Fuerteventura la nubosidad tenderá a disminuir en el sur y este durante las horas centrales del día. El viento soplará moderado de componente norte en ambas provincias orientales, con intervalos de fuerte en los extremos este y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la madrugada y el comienzo de la mañana.