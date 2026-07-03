‘Un loro, tres bares y dientes de oro’: Pérez y Requena indagan en TEA sobre la memoria urbana

TEA Tenerife Espacio de las Artes inaugura este viernes (19.00 horas) la propuesta expositiva de Pérez y Requena Un loro, tres bares y dientes de oro. En esta muestra, un proyecto inédito comisariado por Latitudes (Mariana Cánepa Luna y Max Andrews) y Néstor Delgado Morales, los artistas exploran las dimensiones desatendidas de la ciudad, abordándola como un archivo fragmentario e inquieto atravesado por la memoria, el territorio, la ficción y la cultura visual.
El consejero de Cultura y Museos del Cabildo, José Carlos Acha; el director artístico de TEA, Sergio Rubira; los comisarios y los artistas expusieron ayer los detalles de esta exposición que podrá visitarse de manera gratuita en el centro de arte contemporáneo de la capital tinerfeña hasta el 18 de octubre, de martes a domingos y festivos, de 10.00 a 20.00 horas.
Esta tarde habrá un encuentro público entre los artistas, los comisarios y los asistentes, que permitirá conocer de cerca el proceso creativo y las reflexiones que dan forma a la exposición, cuya metodología entrelaza investigación y producción, activando relaciones entre la escultura, el dibujo, la deriva urbana y la instalación.
Las 16 piezas que conforman Un loro, tres bares y dientes de oro han sido realizadas específicamente para TEA, pero el proyecto se enmarca en una investigación artística que los autores desarrollan desde hace años, denominada Conquistador. Con el paso del tiempo, explicaron, “ha ido adquiriendo la forma de un archivo; pero no de un archivo entendido como algo cerrado o estable, sino como un archivo vivo, en transformación, compuesto por imágenes, documentos, objetos, historias y tiempos distintos entre sí, muchas veces alejados de los relatos hegemónicos” sobre Santa Cruz de Tenerife.
Israel Pérez y María Requena señalaron que la exposición -que reúne escultura, dibujo, pintura e instalación- comienza ya desde su propio título: Un loro, tres bares y dientes de oro, pues su intención ha sido que “esas palabras funcionaran como una constelación de imágenes, como una invitación a establecer relaciones, a activar recuerdos, asociaciones y relatos antes incluso de entrar en la sala”.