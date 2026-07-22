Verano de Cuento brinda en El Sauzal seis sesiones de improvisación ‘freestyle’

El Festival de Narración Oral Verano de Cuento celebra una nueva edición consolidado como uno de los grandes referentes culturales del verano en Tenerife. Con veintisiete ediciones de trayectoria, la muestra volverá a llenar de literatura, narración oral y propuestas escénicas El Sauzal, incorporando, un año más, el espectáculo de freestyle, una de las actividades que mayor acogida ha tenido entre el público en las últimas entregas.
RIMAS Y ESTÍMULOS
Desde hace cuatro años, las batallas de improvisación se han convertido en una cita imprescindible dentro del programa del festival, acercando el arte del freestyle a espectadores de todas las edades. A través de la creatividad, la rapidez mental y el humor, los participantes transforman cada enfrentamiento en un espectáculo único, donde las rimas nacen en el momento gracias a estímulos, objetos, palabras y la participación directa del público.
Las exhibiciones, con entrada gratuita, se celebrarán desde las 21.00 horas en la plaza del Príncipe, durante seis jornadas cada sábado, desde el de esta semana hasta el 29 de agosto. En esta edición participarán un total de 22 raperos, que demostrarán su capacidad de improvisación enfrentándose en diferentes formatos y pruebas que pondrán a prueba tanto su técnica como su creatividad.
Como es habitual, será el público el encargado de decidir el vencedor de cada enfrentamiento, reforzando el carácter cercano e interactivo de una actividad que combina entretenimiento, oratoria, ingenio y expresión artística. El freestyle, reconocido como una disciplina basada en la improvisación verbal y la creatividad escénica, encuentra en Verano de Cuento un espacio donde conviven la cultura urbana y la tradición narrativa del festival.
El cartel volverá a reunir tanto a freestylers experimentados como a nuevas promesas, ofreciendo una oportunidad para descubrir el talento emergente de la escena canaria y disfrutar de personajes teatralizados, humor, espectáculo y grandes dosis de improvisación.
Para la cita de este sábado, el festival ha programado la participación de Venom, Towel, Mk-Poeta y Pinkk.
El festival cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal, así como con la colaboración de la Fundación DISA. Todas las actividades de Verano de Cuento se pueden consultar en su sitio web: www.veranodecuento.com.