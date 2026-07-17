Verano de Cuento regresa a El Sauzal con seis semanas de programación

El XXVII Festival de Narración Oral Verano de Cuento se desplegará en El Sauzal del 24 de julio al 29 de agosto. Además de una amplia muestra de narradores, la cita va a incluir actividades familiares y batallas de freestyle, como expusieron ayer el director del festival, Juan Reyes; el alcalde del municipio, Mariano Pérez; el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, y la coordinadora de proyectos de la Fundación DISA, Amayra Peñate Valdivielso.
La programación al completo del festival, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal, además de la colaboración de la Fundación DISA, se puede consultar en su sitio web, www.veranodecuento.com.
En la jornada inaugural, la sesión para adultos del próximo viernes (21.00 horas) en la plaza del Príncipe, estarán Jesús Bayón (Historias, cuentos y relatos) y Laura Escuela (Piel de pluma). Al día siguiente, sábado 25, se inicia la agenda para toda la familia, que ese día contará con la participación de Títeres Tragaluz, con el espectáculo La comadreja entretenida. Por cuarto año consecutivo, las actividades se completan con sesiones de batallas de gallos (freestyle), todos los sábados (21.00 horas), en la plaza del Príncipe.