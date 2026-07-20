mundial 2026

El ‘remo vikingo’ de Noruega desata la locura en Tenerife: la celebración del Mundial llega a la Isla

La fiebre por este festejo, que ya ha dejado imágenes en lugares como Times Square en Nueva York, se ha extendido por diferentes países a medida que Noruega avanzaba a los dieciseisavos de final del campeonato
Celebración del mundial 2026 en Santa Cruz de Tenerife, donde varios aficionados han hecho el popular remo vikingo. | TikTok
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Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran a aficionados de la selección española en Santa Cruz Tenerife realizando el ya popularísimo ‘remo vikingo’, que la afición y los jugadores de Noruega han puesto de moda durante el Mundial 2026, tras conseguir la segunda estrella en Estados Unidos.

El fenómeno, grabado en varios puntos de la capital tinerfeña tras la final de España-Argentina, muestra a decenas de seguidores sincronizados imitando el movimiento de remar mientas uno toca el tambor. La escena emula la iniciativa de los hinchas noruegos, quienes inician el ritual con el sonido de un cuerno y un gran tambor para marcar el ritmo de miles de personas simulando el avance de una embarcación.

El origen de esta coreografía en la cita mundialista se debe a Ole Frøystad, un aficionado noruego conocido como Mr. Row Row. Según declaró Frøystad a la cadena pública británica BBC, el movimiento se inspira en la historia de hace 1.000 años, cuando los vikingos remaban con fuerza justo antes de entrar en combate.

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En este torneo, la iniciativa saltó de la grada al césped cuando los propios futbolistas de Noruega, liderados por el centrocampista Martin Ødegaard al tambor y con la participación del delantero Erling Haaland, celebraron de este modo una de sus victorias en la cita mundialista.

La fiebre por este festejo, que ya ha dejado imágenes en lugares como Times Square en Nueva York, se ha extendido por diferentes países a medida que Noruega avanzaba a los dieciseisavos de final del campeonato.

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