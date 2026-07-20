Un aficionado argentino se mete con Canarias y le dan una lección: “Ahora son todos españoles porque les conviene”

Un creador de contenido tinerfeño ha respondido con ironía a los ataques de un aficionado argentino que menospreció a la población de las Islas tras la final del Mundial 2026. El usuario de TikTok Kevin Rivero (@kevin_rivero3) replicó públicamente al hincha tras difundirse un vídeo en el que este afirmaba que los habitantes del Archipiélago solo se consideran españoles “porque les conviene” y los calificaba de “basuras”.
La respuesta en vídeo del joven isleño, que a buen seguro dará que hablar, se produce en un contexto de fuerte crispación tras el partido que enfrentó a España y Argentina. Rivero utilizó argumentos históricos para rebatir las declaraciones del aficionado, recordándole el arraigo del Archipiélago al territorio nacional y exigiéndole respeto hacia la comunidad local que lo acoge.
Lección de historia desde Canarias
“Ahora me entero que no somos españoles; creo que necesitas un poco de historia”, arranca el creador de contenido en su intervención. Durante la grabación, el joven desmonta el discurso del hincha argentino apelando a la cronología de las Islas: “Nosotros pertenecemos a España desde el año 1496, cuando estaban los Reyes Católicos. Si no sabes el siglo, es el XV; imagínate si hace años”.
El tiktoker subrayó que el vínculo histórico de la comunidad canaria con el país supera ya los 500 años de antigüedad. Asimismo, afeó al autor del vídeo original que recurriera al insulto y al menosprecio mientras reside de forma temporal o permanente en el territorio insular.
Rechazo a los descalificativos tras la final
“No tienes que faltar el respeto ni llamarnos con ese descalificativo. ¿Por qué?”, cuestiona Rivero en la publicación. Insistió en que este tipo de declaraciones dañan la convivencia y no representan a la totalidad de los ciudadanos del país sudamericano que se encuentran en el Archipiélago.
El creador de contenido zanjó su intervención con un mensaje de concordia para rebajar la tensión derivada del torneo. “Al fin y al cabo estás en Canarias, estás viviendo en las Islas. Viva España, viva Canarias y viva Argentina también, que hay personas civilizadas, no como este”, concluyó.