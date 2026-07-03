Yellowjackets y Ghost-Note protagonizan la apertura del Festival Internacional Canarias Jazz & Más 2026

El 35º Festival Internacional Canarias Jazz & Más inicia este viernes su andadura con conciertos en tres islas, Tenerife, Gran Canaria y La Graciosa, y cinco municipios -Arucas, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Maspalomas y Caleta de Sebo-. El arranque contará con la participación de siete destacados proyectos, entre los que sobresalen Yellowjackets y Ghost-Note, dos formaciones estadounidenses de dilatada trayectoria y con un legado musical extraordinario.
El programa comienza este viernes con los conciertos de Ghost-Note en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife (20.00 horas); los de Moisés P. Sánchez, Where Light Begins, y Yellowjackets en la plaza de San Juan de Arucas (20.00 horas), y el de Lajalada en la isla de La Graciosa, a la misma hora, en la terraza del Centro Socio-Cultural Inocencia Páez.
Mañana sábado, en Gran Canaria los conciertos se desplazan al Sur, en concreto, a la explanada del Faro de Maspalomas (San Bartolomé de Tirajana), que vivirá las actuaciones de Powafunk y Sylwester Ostrowski-Freddie Hendrix Jazz Brigade 50/50 Birthday Tour (20.00); este escenario repetirá experiencias en la jornada dominical, con los conciertos de Ghost-Note y José Vera Bello Quinteto (20.00).
LA LAGUNA
Un formato que se repetirá en la isla de Tenerife, en concreto en la lagunera plaza del Adelantado, en la que se celebrarán los conciertos de Moisés P. Sánchez, con su proyecto discográfico Where Light Begins, y Yellowjackets el sábado (20.00), y de Powafunk y Sylwester Ostrowski-Freddie Hendrix Jazz Brigade 50/50 Birthday Tour el domingo (20.00).
Tras estos conciertos inaugurales, la actividad se tomará un respiro de dos días para regresar de nuevo con más conciertos a partir del miércoles y de manera ininterrumpida hasta el fin de semana, cuando el festival, además de los conciertos en las dos islas capitalinas, viajará a La Palma, El Hierro y Fuerteventura.