Yeremy Pino sorprende al cantar con La Pantera en el Arenal Sound tras ganar el Mundial

Yeremy Pino continúa celebrando el histórico triunfo de España en el Mundial. El futbolista grancanario ha protagonizado uno de los momentos más comentados del Arenal Sound al subir por sorpresa al escenario durante la actuación de La Pantera.
Los vídeos compartidos en las redes sociales muestran al jugador junto al artista canario interpretando Algo Va a Pasar, una de las canciones incluidas en El Baifo, el último álbum de Quevedo.
El tema reúne precisamente a Quevedo, La Pantera, Lucho RK y Juseph, cuatro exponentes de la música urbana de Canarias. Durante la actuación, Yeremy Pino se mostró sonriente y participativo mientras cantaba y saltaba junto a su amigo ante los miles de asistentes congregados en el festival.
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La aparición del campeón del mundo provocó una inmediata reacción entre el público, que recibió al futbolista con gritos y aplausos. Los vídeos del momento no tardaron en difundirse por Instagram, TikTok y otras plataformas, donde numerosos usuarios han destacado la conexión entre el deporte y la nueva generación de artistas canarios.
Una canción especial para Yeremy Pino
La elección de Algo Va a Pasar no parece casual. Esta fue también la canción escogida por Yeremy Pino para aparecer ante los aficionados durante la celebración de la selección española después de conquistar el Mundial.
El tema forma parte de El Baifo y fue publicado por Quevedo junto a La Pantera, Lucho RK y Juseph. Se trata de una colaboración que une a varios artistas que comenzaron sus carreras dentro de la escena urbana de Gran Canaria y que mantienen una estrecha relación personal y profesional.
En esta ocasión, Pino pudo interpretarla directamente junto a La Pantera, cuyo nombre real es Sergio Aimar Castellano, durante uno de los conciertos del Arenal Sound.
Yeremy Pino sigue celebrando el Mundial
El futbolista nacido en Las Palmas de Gran Canaria se encuentra disfrutando de sus vacaciones después de formar parte de la selección española que conquistó el Mundial de 2026.
Su aparición en el festival se produjo apenas unos días después de recibir un homenaje en Canarias por el título logrado con España. Pino se convirtió así en uno de los futbolistas del Archipiélago que han conseguido proclamarse campeones del mundo.
El Arenal Sound se celebra entre el 30 de julio y el 2 de agosto en Burriana, en la provincia de Castellón, y espera reunir durante esta edición a alrededor de 300.000 personas.
La actuación conjunta de Yeremy Pino y La Pantera ha dejado uno de los primeros momentos virales del festival y una escena con marcado acento canario: un campeón del mundo y uno de los artistas urbanos de las Islas compartiendo escenario al ritmo de una canción de Quevedo.