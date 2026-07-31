El Club Rotary de Santa Cruz de Tenerife nombra a Pedri Socio de Honor y le concede su Pin de Oro

El Club Rotary de Santa Cruz de Tenerife ha acordado distinguir al futbolista tinerfeño, Pedri, jugador de la Selección Española de Fútbol, con el nombramiento de Socio de Honor y la concesión de una insignia de Oro de la entidad.
La decisión, adoptada por la Junta Directiva del Club, reconoce la extraordinaria trayectoria deportiva del internacional canario, así como los valores personales que representa dentro y fuera de los terrenos de juego.
Su humildad, constancia, esfuerzo, capacidad de liderazgo y espíritu de superación hacen de Pedri un referente para la juventud y un digno embajador de Canarias en el mundo.
El Presidente del Club Rotary Santa Cruz de Tenerife, Sr. Jorge Rodríguez Galván, destacó que «Pedri representa la excelencia deportiva; su cercanía, sencillez y compromiso con el trabajo bien hecho reflejan el espíritu de servicio y liderazgo que Rotary promueve desde siempre».
Con este nombramiento, el Club desea expresar su reconocimiento a una figura que, pese a su juventud, ha alcanzado la élite del fútbol mundial sin perder los valores que lo han convertido en un modelo para miles de jóvenes.
El acto institucional de entrega, así como las primeras declaraciones del jugador, se anunciarán próximamente una vez se coordine con la agenda de Pedri.
Sobre el Club Rotary de Santa Cruz de Tenerife
El Club Rotary de Santa Cruz de Tenerife forma parte de Rotary International, una organización mundial de líderes empresariales y profesionales unidos por el compromiso de promover la paz, combatir enfermedades, proveer agua limpia, apoyar la educación y fomentar el desarrollo económico de las comunidades. Desde su sede en Santa Cruz de Tenerife, el Club impulsa proyectos de servicio local e internacional junto a socios comprometidos con los valores de integridad, diversidad y servicio desinteresado.