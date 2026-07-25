Pedri, 23 años y campeón del mundo, sobre sus orígenes: “Estuve fregando vasos y platos en el bar de mis padres”

Pedri González, campeón de Liga con el FC Barcelona y campeón del Mundial 2026 con la Selección Española, volvió a hacer gala de su cercanía al recordar sus orígenes en Tenerife en unas declaraciones a la revista Semana.
El futbolista de Tegueste, de 23 años, ha rememorado el esfuerzo vivido en el negocio familiar antes de dar el salto al fútbol de élite. Precisamente su pueblo le nombrará Hijo Predilecto de la Villa.
“Estuve fregando vasos y platos en el bar de mis padres y fue muy duro. Ojalá les pueda ayudar y no tengan que seguir trabajando tanto”, ha confesado el deportista tinerfeño al recordar su infancia y adolescencia en las Islas. Una muestra de humildad que refleja los valores inculcados por sus progenitores tras la barra del negocio.
La Tasca Fernando, punto de encuentro familiar en Tegueste
El lugar donde se forjó el futbolista fue la emblemática Tasca Fernando, ubicada en el municipio tinerfeño de Tegueste.
Prácticamente toda la familia pasó por este establecimiento gastronómico, atendido por sus padres. Entre ellos se encontraban su tío, José Luis González, conocido humorista en la Isla, o su primo Abraham.
El local registraba un lleno casi diario. Allí creció el internacional canario, quien desde niño solía estar sentado con los pies recogidos en el taburete de la barra o viendo los partidos del FC Barcelona en la Peña del FC Barcelona de Tegueste, siempre acompañado de su inseparable paquete de pipas y vistiendo ya de azulgrana.
Cierre tras 53 años de actividad
La Tasca Fernando sirvió a sus clientes durante más de cinco décadas. El deseo del jugador de aliviar la carga laboral de sus padres se cumplió tras su consolidación en la élite del fútbol mundial.
El histórico bar cerró definitivamente sus puertas tras 53 años de actividad, lo que permitió la ‘jubilación’ de sus padres.
Todo lo que ha conseguido Pedri como profesional
A sus 23 años, la trayectoria del centrocampista tinerfeño lo sitúa como uno de los grandes referentes del fútbol mundial.
Tras dar sus primeros pasos en la UD Tegueste y el Juventud Laguna, despegó en la UD Las Palmas antes de dar el salto al FC Barcelona. En su palmarés con el conjunto azulgrana figuran títulos de La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.
A nivel internacional, Pedri ha conquistado la Eurocopa 2024 y la UEFA Nations League con la Selección Española, además de colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
En el plano individual, sus actuaciones lo consagraron como el mejor futbolista joven del planeta en 2021 con el galardón Golden Boy y el Trofeo Kopa, distinciones a las que sumó el reconocimiento como Mejor Jugador Joven de la Eurocopa 2020 y su inclusión en el XI Mundial de FIFPro.