Tegueste se rinde a su estrella mundial: Pedri será nombrado Hijo Predilecto de la Villa

El Ayuntamiento de Tegueste propondrá al Pleno de la Corporación la concesión del título de Hijo Predilecto de la Villa a Pedro González López, “Pedri”. La iniciativa busca reconocer la trayectoria deportiva del futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, así como su labor como embajador del municipio tinerfeño a escala internacional.
La propuesta, impulsada por el grupo de Gobierno municipal, iniciará el expediente para otorgar la máxima distinción honorífica que concede el Consistorio. La medida pretende homenajear tanto los éxitos del deportista en la élite del fútbol mundial como los valores de humildad, esfuerzo y vinculación con sus raíces que ha mantenido desde sus inicios en el fútbol base local.
Reconocimiento a un referente para la juventud tinerfeña
El alcalde de Tegueste, Norberto Padilla, ha destacado que el centrocampista representa los valores que justifican el otorgamiento de este reconocimiento. “Su talento y sus éxitos deportivos son motivo de orgullo para todos los teguesteros, pero lo que realmente le hace merecedor de este reconocimiento es la humildad con la que siempre ha llevado el nombre de Tegueste allí donde ha competido”, ha señalado el regidor.
Padilla ha remarcado además que Pedri “nunca ha olvidado sus raíces y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones, demostrando que con trabajo, esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar las metas más altas sin perder la cercanía”.
Apoyo popular durante el Mundial de Fútbol 2026
La vinculación del deportista con la Isla de Tenerife y su pueblo natal se ha vuelto a poner de manifiesto durante el Mundial de Fútbol 2026. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento organizó el seguimiento de los partidos de la Selección Española mediante una pantalla gigante, una iniciativa que contó con un alto índice de participación de la afición local para apoyar al jugador teguestero.
Tras la aprobación de la propuesta en la próxima sesión plenaria, el Ayuntamiento tramitará el expediente formal para oficializar la entrega del título de Hijo Predilecto, en representación del afecto de la ciudadanía de Tegueste hacia su vecino más ilustre.