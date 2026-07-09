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Zulay gana el premio Migas de Oro a los Mejores Panaderos Absolutos 2026

El obrador Mario Bakes venció en el apartado de Mejor Hogaza y Panorama en el de Mejor Barra
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La panadería Zulay ha recibido la Miga de Oro a los Mejores Panaderos absolutos 2026 en la convocatoria que tuvo lugar ayer miércoles, en el antiguo Convento de Santo Domingo, de La Laguna, que reunió a los mejores profesionales de la panadería artesana de Canarias en la última fase clasificatoria del certamen nacional que organizan las plataformas Pànatics y Pan de Calidad.

La ciudad de La Laguna fue el escenario de la octava y última convocatoria clasificatoria de la II Edición del Concurso Nacional 50 Panaderos TOP de España, una iniciativa que reconoce la excelencia, el talento y el compromiso de los profesionales que dignifican el oficio de la panadería artesana en nuestros país.

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En el apartado de Mejor Hogaza de Canarias quedó Mario Javier Torres, de Mario Bakes, en Santa Úrsula y en Mejor Barra de Canarias resultó vencedor Yeremy Sevilla de Panorama Bakery Coffe, en Adeje.

El certamen, organizado por las plataformas Panatics y Pan de Calidad, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y con el apoyo de las principales empresas del sector panadero en Canarias.

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