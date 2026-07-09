Zulay gana el premio Migas de Oro a los Mejores Panaderos Absolutos 2026

La panadería Zulay ha recibido la Miga de Oro a los Mejores Panaderos absolutos 2026 en la convocatoria que tuvo lugar ayer miércoles, en el antiguo Convento de Santo Domingo, de La Laguna, que reunió a los mejores profesionales de la panadería artesana de Canarias en la última fase clasificatoria del certamen nacional que organizan las plataformas Pànatics y Pan de Calidad.
La ciudad de La Laguna fue el escenario de la octava y última convocatoria clasificatoria de la II Edición del Concurso Nacional 50 Panaderos TOP de España, una iniciativa que reconoce la excelencia, el talento y el compromiso de los profesionales que dignifican el oficio de la panadería artesana en nuestros país.
En el apartado de Mejor Hogaza de Canarias quedó Mario Javier Torres, de Mario Bakes, en Santa Úrsula y en Mejor Barra de Canarias resultó vencedor Yeremy Sevilla de Panorama Bakery Coffe, en Adeje.
El certamen, organizado por las plataformas Panatics y Pan de Calidad, cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna y con el apoyo de las principales empresas del sector panadero en Canarias.