75 persona fallecieron en Canarias por calor entre el 1 y el 15 de agosto

Canarias ha registrado 75 muertes atribuibles a las altas temperaturas entre el 1 y el 15 de agosto, según las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo). La cifra sitúa al Archipiélago como la tercera comunidad autónoma con más fallecimientos asociados al calor, solo por detrás de Cataluña (575) y Andalucía (105).
En el conjunto de España, MoMo estima 1.108 muertes relacionadas con las altas temperaturas durante los primeros 15 días de agosto, 146 más que en el mismo periodo del año pasado, cuando se contabilizaron 962 fallecimientos.
Este dato supone el tercer registro más elevado para una primera quincena de agosto desde el inicio del sistema en 2015. Solo se superó en 2018, con 1.197 muertes estimadas, y en 2022, cuando se alcanzaron las 1.225
MÁS DE 65 AÑOS
Del total de fallecimientos estimados en la primera mitad de agosto, 670 corresponden a mujeres y 438 a hombres. La inmensa mayoría de las víctimas, 1.070, tenía más de 65 años, mientras que 659 eran mayores de 85 años.
Por comunidades autónomas, Cataluña concentra el mayor número de muertes atribuibles al calor, con 575, seguida de Andalucía (105), Canarias (75), Comunidad Valenciana (56), Castilla y León (53) y Castilla-La Mancha (41).
A continuación se sitúan Aragón, con 35 fallecimientos; País Vasco, con 33; Galicia y Comunidad de Madrid, con 31 cada una; Navarra, con 30; Murcia, Cantabria y Asturias, con 12 cada una; Extremadura, con cuatro; La Rioja, con tres, y Melilla y Baleares, con un fallecimiento cada una. En Ceuta no se estiman muertes atribuibles a las altas temperaturas.
MÁS DE 4.000 FALLECIDOS
Desde la activación del Plan Calor 2026 y la puesta en marcha de las estimaciones de MoMo, se han registrado 4.191 muertes atribuibles a las altas temperaturas en España.
De ellas, 123 corresponden al periodo comprendido entre el 22 y el 31 de mayo, 936 a junio, 2.024 a julio y las 1.108 restantes a los primeros 15 días de agosto. Las cifras del sistema de monitorización son estimaciones de exceso de mortalidad atribuible a las temperaturas, por lo que no equivalen necesariamente a certificados de defunción en los que el calor figure como causa directa de la muerte.
Las autoridades sanitarias insisten en que hay personas que son más vulnerables al calor y que por tanto pueden presentar síntomas de gravedad o al exponerse a temperaturas más bajas que el resto de la población. Es lo que se denomina población sensible y vulnerable, en el que se incluyen los lactantes y menores de cuatro años, personas gestantes y adultos mayores de 65 años; personas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares, renales, hipertensión; personas con otras enfermedades crónicas (diabetes mellitus, obesidad mórbida) y un último grupo formado por personas tratadas con determinados fármacos: diuréticos, laxantes, neurolépticos, anticolinérgicos, benzodiacepinas.