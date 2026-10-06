Derecho al Techo se moviliza mañana por el desahucio de 8 familias en Canarias: “Es indignante; en plena emergencia habitacional”

Derecho al Techo ha convocado para este miércoles, 7 de octubre, a las 08.00 horas, una movilización que tiene como objetivo impedir los ocho lanzamientos de desahucio que la Sareb, una sociedad creada con capital público, prevé hacer en Las Palmas de Gran Canaria.
La Sareb “mantiene en su patrimonio miles de viviendas, algunas de ellas cerradas y abandonadas durante años, deteriorándose”, según ha informado Derecho al Techo en un comunicado, donde matiza que ahora “vuelve a intentar desahuciar a ocho familias” en la capital grancanaria.
Al respecto, indica que si bien estas familias ya tuvieron una orden de lanzamiento, se consiguió parar “gracias a la intervención de Derecho al Techo y al acompañamiento y la solidaridad” de vecinos, así como después de que la “propia Sareb manifestó su voluntad de estudiar una solución para que estas viviendas pudieran convertirse en alquileres sociales para las familias que las ocupan”.
Sin embargo, matizan, que “hasta hoy ese compromiso no se ha materializado por escrito ni se ha concretado una solución. Y ahora vuelven a solicitar los lanzamientos”, señalando el juzgado la fecha para este miércoles, 7 de octubre, a las 10.00 horas, en la calle Nicolás Estevanez, 8.
Para la organización es “indignante que, en plena emergencia habitacional, se siga utilizando la vía del desahucio” contra familias mientras “existen viviendas de titularidad de una sociedad participada por el Estado que permanecen cerradas o infrautilizadas”.
Además, añaden, después de la “caída” en el Congreso de las medidas que “podían haber proporcionado herramientas” para proteger a familias frente a desahucios inminentes. Subrayan que si “se hubiera aprobado el decreto Maricarmen, estas familias no estarían en esta situación”.
Finalmente desde Derecho al Techo se solicita que la Sareb “cumpla con su función social y que estas viviendas sean destinadas a alquiler social y asequible”, así como que las administraciones “intervengan y den una solución inmediata antes de que ocho familias sean lanzadas de sus hogares”.