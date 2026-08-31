Accidente en la carretera general del sur de Tenerife: hay un menor herido

Dos personas han resultado heridas este lunes tras la colisión entre una moto y un coche en Tenerife. El accidente ocurrió a las 10:14 horas en la carretera general del sur (TF-28), a la altura de Barranco Grande, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
Los afectados son un hombre de 38 años, que sufrió diversos traumatismos de carácter moderado, y un menor de 16 años, que presentó una lesión leve. Ambos fueron asistidos por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladados al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Dos ambulancias acudieron al accidente
El CECOES 112 activó tras recibir la alerta una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del SUC.
A su llegada, los equipos sanitarios valoraron a los dos afectados. El hombre de 38 años fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria debido a los diversos traumatismos que presentaba.
El segundo herido, un menor de 16 años, sufrió una lesión de carácter leve y también fue evacuado al mismo centro hospitalario.
La información facilitada por el 112 no especifica las circunstancias en las que se produjo la colisión ni la relación entre los dos afectados.
La Policía Local reguló el tráfico
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife también intervino en el dispositivo de emergencia. Sus agentes se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el correspondiente atestado sobre el accidente.
El suceso se produjo en la TF-28, una de las principales vías de conexión del entorno de Barranco Grande.