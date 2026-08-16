Grave accidente en Fuerteventura: un aparatoso choque deja cinco heridos, entre ellos dos niños

Cinco personas, entre ellas dos menores de 3 y 9 años, han resultado heridas en la tarde de este domingo, 16 de agosto, tras un choque frontal-lateral entre dos coches en la carretera FV-2, a la altura del municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura.
La víctima de mayor gravedad es un hombre de 43 años que sufrió un traumatismo abdominal severo, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El siniestro se produjo a las 15:24 horas en el tramo de la FV-2 situado pasada la estación de servicio en dirección a la localidad de Tarajalejo.
Tras recibir el aviso de la colisión, el centro de emergencias activó de inmediato al Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó hasta el lugar una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico, así como a la Guardia Civil.
El herido grave fue evacuado en la ambulancia medicalizada del SUC al Hospital General de Fuerteventura, en Puerto del Rosario, donde ingresó para recibir atención especializada por las lesiones abdominales presentadas en el momento de la asistencia.
Los otros cuatro ocupantes afectados —un hombre de 43 años, una mujer de 39 y los dos menores de tres y nueve años— presentaron lesiones de carácter leve, salvo complicaciones posteriores. Todos ellos fueron trasladados en las dos ambulancias de soporte vital básico del SUC hasta el Centro de Salud de Gran Tarajal para una valoración médica detallada.
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Subsector de Tráfico se hicieron cargo de regular la circulación en el tramo afectado de la FV-2 e instruyeron el atestado correspondiente para esclarecer las causas y circunstancias exactas de la colisión entre ambos turismos.