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Un choque frontal en la TF-1 deja un coche volcado, otro en llamas y un hombre en estado crítico

Bomberos de Tenerife tuvieron que excarcelar a uno de los afectados y extinguir el incendio
Vehículo implicado en el accidente - CEDIDO POR @112CANARIAS
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Dos hombres resultaron heridos tras la colisión frontal entre dos vehículos con el vuelco de uno de ellos que tuvo lugar sobre las 03.00 horas de este domingo en la vía TF-1, entre Chimiche y Tajao, dentro del municipio de Arico (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

En este sentido, efectivo de Bomberos de Tenerife tuvieron que excarcelar a uno de los afectados y extinguieron un incendio originado en uno de los coche implicados.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), asistió a los dos heridos, presentando uno de ellos politraumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

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El otro afecto sufrió un traumatismo craneal, motivo por el que fue evacuado al mismo centro hospitalario en una ambulancia privada que se encontraba en el lugar, cuyo personal alertó a la sala de emergencias sobre este accidente.

Por último, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado.

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