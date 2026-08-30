Un menor herido tras chocar el patinete en el que circulaba en el sur de Tenerife

Un menor de edad ha resultado herido este domingo tras colisionar el patinete en el que circulaba con un turismo en la Avenida de España, en el municipio de Adeje, Tenerife. El accidente tuvo lugar alrededor de las 15:21 horas, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El menor presentaba un traumatismo de carácter moderado, salvo complicaciones, en el momento de ser atendido por los servicios sanitarios. Posteriormente fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.
El 112 recibió la alerta sobre la colisión entre el patinete y el turismo y activó los recursos necesarios para atender al afectado y garantizar la seguridad en la zona.
Traslado al hospital
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital básico hasta el lugar del accidente. A su llegada, el personal sanitario valoró y asistió al menor antes de proceder a su traslado al centro hospitalario.
La Policía Local de Adeje también intervino en el dispositivo y se encargó de instruir las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias de la colisión.