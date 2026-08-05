Add Fuel reinventa en el Festival Boreal el azulejo tradicional portugués

El Festival Boreal vuelve a situar la investigación estética y el pensamiento crítico en el centro de su decimonovena entrega mediante una residencia artística que albergará la exposición Add Fuel Solo Show. Del 14 al 27 de septiembre, la Sala de Pérez Enríquez del antiguo Convento de San Sebastián, en Los Silos, acogerá la producción del artista portugués Diogo Machado, conocido en medio mundo por el seudónimo Add Fuel.
Su obra, caracterizada por articular una revisión conceptual del azulejo tradicional de loza vidriada, plantea un diálogo de tensión analítica entre la memoria patrimonial y las poéticas de la cultura urbana actual. La suya es una de las más originales propuestas estéticas del arte contemporáneo.
Nacido en Cascais, la deriva plástica de Machado se nutre de los imaginarios visuales de la cultura del monopatín, el punk rock, la gráfica del videojuego, los dibujos animados y el grafiti, elementos que articulan una praxis donde el ornamento cerámico se convierte en un lienzo de fricción simbólica.
A partir de 2008 comenzó a deconstruir la geometría y el ritmo del azulejo lusitano mediante patrones complejos, composiciones multicapa, repeticiones simétricas y recursos visuales como el trampantojo. Esta metodología no solo altera la percepción del observador, sino que desvela narrativas veladas bajo la superficie estética, convirtiendo la tradición en un lenguaje vivo de exploración cultural y social.
DEFENSA DEL TERRITORIO
Esta apuesta por las artes plásticas se integra orgánicamente en el engranaje del Boreal 2026, una cita que mantiene viva la filosofía originada en 2008 tras la instalación en la costa de Los Silos del esqueleto de un rorcual boreal, escultura natural de 15 metros recuperada para apelar a la conservación de los ecosistemas marinos. Casi dos décadas después, el festival sigue consolidando un modelo donde la defensa del territorio, la igualdad, el desarrollo sostenible y la descentralización cultural conviven con un catálogo de actividades socioculturales que peatonalizan el casco histórico.
En el plano musical, el encuentro ha desvelado la distribución por jornadas de sus 20 propuestas para el 18 y 19 de septiembre, cuyos pases individuales se encuentran ya disponibles a través de la web oficial del festival y de la plataforma Tickety.
La jornada del viernes 18 estará marcada por el despliegue físico de los sudafricanos BCUC, la tradición roots de Hempress Sativa junto a Paolo Baldini Dub Files, la inmediatez de The Neighborhood Kids y la lírica urbana de El Veneno Crew. La nómina se completa con el cruce folclórico y electrónico de Aïta Mon Amour, el canto en quechua de Renata Flores, el pop abstracto de la chilena Rubio, la sesión de The Queen of Bass, la energía de Pleito y el estreno del proyecto Jable, de Jela y Cristina Mahelo.
El sábado 19 congrega el universo sonoro de Daddy G, cofundador de Massive Attack, con una sesión centrada en el dub y el trip hop; el rock colombiano de Aterciopelados, la hipnosis del desierto de los argelinos Imarhan, el pulso afrolusófono de Throes + The Shine, la delicadeza lírica de Fuensanta, el virtuosismo brasileño de Josyara, la cadencia tropical de Candeleros, la propuesta inclasificable de La Terrorista del Sabor y la electrónica de la canaria Xerach.
El festival contempla, asimismo, la entrega del Premio Boreal 2026 a la escritora Andrea Abreu, por su compromiso con el entorno rural y las narrativas insulares, reafirmando el papel de la creación como motor de transformación social.