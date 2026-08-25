La Aemet avisa a Canarias: hasta 30 grados y riesgo de rachas muy fuerte de viento

La previsión meteorológica en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para este martes, 25 de agosto, indica que habrá cielos poco nuboso o despejado salvo por algunos intervalos en el norte, este y oeste durante la primera mitad del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios. No se descarta alcanzar los 30°C en zonas del litoral sur de la isla y sureste del área metropolitana.
El viento soplará flojo a moderado del nordeste. En cumbres, flojo de componente oeste, arreciando de moderado a fuerte en cumbres centrales, con baja probabilidad de rachas muy fuertes en el Teide.
En Gran Canaria estará poco nuboso o despejado en general salvo por intervalos en el norte durante la primera mitad del día y últimas horas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura también habrá cielo poco nuboso o despejado con algunos intervalos al final del día, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios y no se descarta alcanzar localmente los 30°C en zonas bajas del sur y oeste. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 23ºC de mínima y los 27ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado de nordeste, con algún intervalo de fuerte en el litoral sureste y extremo oeste. En cumbres, viento flojo de componente oeste, aumentando a moderado tras el mediodía.