Agosto se despide en los cines con grandes estrenos

En la cartelera cinematográfica, esta semana destacan seis propuestas muy diferentes: la nueva aventura de Tadeo Jones, la esperada nueva película de Rodrigo Sorogoyen El ser querido, la ambiciosa ciencia ficción de Ridley Scott con La constelación del perro, la comedia romántica Una noche al año; Erupja, el debut de la cantante Charli XCX en la ficción, y el regreso a Hogwarts con Harry Potter y la piedra filosofal.
Tadeo Jones y la lámpara maravillosa, la cuarta entrega de la franquicia dirigida por Enrique Gato, ya está en cines para hacer las delicias del público familiar. Ahora padres de la traviesa Oli, Tadeo y Sara se ven obligados a recorrer medio mundo cuando Momia, celoso por haber perdido el protagonismo, usa una lámpara mágica para viajar en el tiempo. Con las voces de Carlos Latre, Luis Posada y Michelle Jenner, la nueva aventura nos lleva desde Londres hasta la mítica ciudad de Paititi, pasando por Grecia y Oriente Medio, en una carrera contra el tiempo para salvar el pasado y traer a todos de vuelta a casa.
Rodrigo Sorogoyen, el director de As bestas, regresa con El ser querido, un intenso drama familiar coescrito junto a Isabel Peña. Rodada en gran parte en Fuerteventura, que simula el Sáhara español de los años treinta dentro de la metaficción cinematográfica representada en la historia, Javier Bardem y Victoria Luengo encarnan a un prestigioso cineasta y a su hija, obligados a reencontrarse durante la grabación de una película. Tras competir en el Festival de Cannes, donde logró una ovación de casi 8 minutos, despliega una historia de secretos, heridas del pasado y un vínculo familiar puesto a prueba.
Ridley Scott dirige La constelación del perro, una ambiciosa aventura de ciencia ficción basada en la aclamada novela de Peter Heller. Jacob Elordi y Josh Brolin sobreviven en un mundo postapocalíptico donde una misteriosa señal de radio reaviva la esperanza. Margaret Qualley, Benedict Wong, Allison Janney y Guy Pearce completan un reparto de altura en este thriller de supervivencia.
Otros estrenos
De otro lado, Mónica Barbaro y Callum Turner protagonizan Una noche al año, la nueva comedia romántica de Will Gluck, el director de Cualquiera menos tú y el remake del musical Annie de 2014. El relato gira alrededor de dos desconocidos se cruzan en una caótica noche neoyorquina y descubren que quizá buscan algo más que una aventura pasajera.
Erupcja es el debut en la ficción de la estrella del pop Charli XCX, es una singular película improvisada dirigida por Pete Ohs que llega a nuestro país tras su paso por el Atlàntida Mallorca Film Fest. Rodada en Varsovia con muy pocos medios y sin guion, la historia sigue a una joven que, tras quedar varada por una erupción volcánica, se adentra en los clubes y callejones de la ciudad en una deriva emocional que desafía su identidad.
Harry Potter y la piedra filosofal vuelve a los cines
Y además esta semana los aficionados a la fantasía tienen una cita imprescindible con Harry Potter y la piedra filosofal, la primera película basada en los libros de J.K. Rowling, que vuelve a llenar de magia las salas de cine. Veinticinco años después, el público puede regresar a Hogwarts en pantalla grande para recordar que algunas historias nunca dejan de hechizarnos.