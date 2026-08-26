Alfonso Cabello acusa al Gobierno de España de gestionar la migración “a bandazos”

El viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de gestionar la crisis migratoria “a bandazos” y mediante decisiones que, a su juicio, “llegan tarde”.
El dirigente canario ha criticado especialmente la respuesta del Estado ante la situación de Canarias y Ceuta y ha reclamado una estrategia estable para afrontar un fenómeno que considera estructural.
“España ha fracasado en la gestión migratoria y el Gobierno de España ha sido incapaz de llegar”, ha afirmado Cabello, que ha comparado la situación actual de Ceuta con la vivida por Canarias durante los últimos años.
El portavoz autonómico ha defendido que el Estado debe dejar de reaccionar ante cada crisis y establecer una estrategia específica para los territorios fronterizos.
Cabello ha asegurado que el Gobierno central “ha llegado mal y tarde a Ceuta” y que también lo hizo con Canarias desde 2024.
En este sentido, ha cuestionado que el Ejecutivo haya puesto ahora en marcha un mando único para la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, una fórmula que, según ha señalado, el Gobierno de Canarias llevaba tres años reclamando para el Archipiélago.
Cabello ha defendido que Canarias necesita una respuesta coordinada y estable, en lugar de medidas vinculadas a momentos concretos de presión migratoria.
Canarias teme un aumento de llegadas en septiembre
El portavoz del Ejecutivo autonómico también ha puesto el foco en las próximas semanas y ha advertido de un posible aumento de las llegadas a las Islas.
“En septiembre viene el mar de las calmas, y durante el mar de las calmas suele darse un incremento en el número de llegadas”, ha señalado.
Cabello ha asegurado que el Gobierno de Canarias está “preocupado pero ocupado” y que continúa trabajando ante este escenario.
La advertencia se produce mientras el Estado ha activado un nuevo sistema de coordinación en Ceuta después de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
Críticas a la utilización política de la migración
El portavoz del Gobierno de Canarias también ha criticado el enfrentamiento político en torno a la migración.
“No ayuda el contexto de crispación política”, ha señalado Cabello, quien considera que este fenómeno está siendo utilizado como “arma arrojadiza políticamente hablando”.
Al mismo tiempo, ha defendido la respuesta de la sociedad canaria ante la presión migratoria y ha asegurado que el Archipiélago ha mostrado su solidaridad.
“Yo creo que al pueblo canario se le puede pedir poco más, porque muestras de solidaridad las ha dado todas”, ha afirmado.
Cabello ha citado específicamente el caso de El Hierro como ejemplo de esa respuesta.