Qué son los hoteles refugio climático que estrena Ashotel en Canarias para las olas de calor

La patronal hotelera Ashotel ha puesto en marcha la creación de una red de hoteles refugio climático en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Esta iniciativa pionera busca ofrecer espacios climatizados, seguros y accesibles a la población general durante las olas de calor que afecten al Archipiélago.
El proyecto, denominado Ashotel Refugio Climático, ya ha sido presentado a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. El objetivo de la patronal es integrar las infraestructuras turísticas en la estrategia regional de resiliencia frente al cambio climático y poner a disposición de los municipios espacios acondicionados cuando se activen las alertas oficiales por altas temperaturas.
Cómo funcionará la red de refugios climáticos en las Islas
La propuesta surge como respuesta al incremento de episodios de calor extremo en las Islas, aprovechando la distribución territorial de los alojamientos turísticos y sus sistemas de climatización. La idea inicial fue impulsada por la gestora Canarian Hospitality —que opera los hoteles Mynd Adeje y Sholeo Lodges Los Gigantes— debido a la preocupación por el impacto de las altas temperaturas en sus trabajadores y proveedores.
Los establecimientos adheridos a esta red deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y de servicio:
- Disponer de una zona interior climatizada y accesible.
- Garantizar el acceso a agua potable gratuita.
- Contar con la señalización oficial del proyecto.
- Formar al personal y designar a un responsable del servicio.
- Acreditar el cálculo de su huella de carbono o estar en proceso de certificarlo.
Primeros hoteles y municipios participantes en Tenerife
En una primera fase, el proyecto arranca en la Isla de Tenerife con la participación de establecimientos pertenecientes a Canarian Hospitality, GF Hoteles, Macaronesian Hotels & Resort y el hotel Tigaiga.
Estas infraestructuras se localizan en los municipios de Adeje, Arona, Puerto de la Cruz y Guía de Isora. La red prevé extenderse progresivamente a otros establecimientos asociados a Ashotel en el resto de las islas occidentales.