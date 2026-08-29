Un buque híbrido refuerza el control en el área marina de Teno-Rasca

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias presentó ayer una nueva embarcación de alta tecnología destinada a intensificar la vigilancia, el seguimiento y el control de especies en las Zonas de Especial Conservación (ZEC) del Archipiélago, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta unidad, financiada con los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia por un importe total de 1.194.000 euros, “viene a dar respuesta al incremento de la actividad socioeconómica y a la necesidad de erradicar prácticas furtivas en el frágil entorno de la franja marina de Teno-Rasca, en Tenerife”, indicó el Ejecutivo autonómico.
Hasta el momento, la Consejería venía operando desde 2018 con dos embarcaciones gemelas de carácter multivalente: el Mar Canario, con base en Puerto Colón (Tenerife) para la vigilancia de la ZEC de Teno-Rasca y los sebadales del sur tinerfeño, y el Isla La Graciosa, con base en Puerto Rico (Gran Canaria), encargado del control en la ZEC de los sebadales de Playa del Inglés, la franja marina de Mogán y los sebadales de Güigüí. Sin embargo, “el incremento de la actividad en determinadas áreas ha evidenciado nuevas necesidades operativas, que ahora se cubren con esta nueva infraestructura, y que permitirá además asignar uno de esos buques a La Gomera, dotando por primera vez a este territorio de un servicio permanente para la protección de sus valores marinos y de especies amenazadas como los cetáceos y el guincho”, apuntan.
Discreción
La nueva embarcación destaca por sus 14 metros de eslora y 4,35 metros de manga, equipada con un innovador sistema de propulsión híbrida. Aunque dispone de dos motores térmicos de 650 CV para travesías exigentes, la tecnología eléctrica asumirá un papel protagonista durante las labores de inspección. “La tecnología híbrida de este barco nos permite actuar con total discreción y agilidad en un espacio tan sensible como Teno-Rasca, combatiendo las infracciones sin generar huella de carbono ni impacto acústico en la fauna marina” indicó el consejero del área, Mariano h. Zapata.
Como colofón al acto, el consejero desveló que dicha embarcación lleva por nombre Rogelio Herrera, como homenaje a un compañero que dedicó toda su vida a la protección, estudio y divulgación de la vida marina del Archipiélago. “Este buque se convierte en el mejor legado posible para una persona que dejó una huella imborrable en la conservación de nuestros mares y en el corazón de todos los que compartieron su vocación”.