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Hallan el cadáver de un hombre flotando en la playa de Arinaga

La Guardia Civil descarta inicialmente signos de violencia en el cuerpo
Hallan el cadáver de un hombre flotando en la playa de Arinaga
Playa de Arinaga, en Gran Canaria. DA
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El cuerpo sin vida de un hombre de avanzada edad ha sido localizado este miércoles en las aguas de la playa de Arinaga, dentro del municipio de Agüimes, en Gran Canaria.

El hallazgo se produjo pasadas las doce del mediodía y la víctima no presentaba, en un primer examen visual, signos aparentes de violencia criminal.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre las 12:42 horas. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Agüimes y personal sanitario del servicio de atención primaria para confirmar el fallecimiento de la persona.

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La Policía Judicial investiga una caída accidental

Los agentes del instituto armado constataron que el cadáver presentaba únicamente algunas magulladuras leves.

A falta de que la autopsia determine la causa exacta del deceso, las primeras hipótesis de los investigadores apuntan a que el varón pudo sufrir un accidente o caída involuntaria mientras se bañaba o caminaba por el litoral.

Fuentes del instituto armado remarcaron que el cuerpo no evidenciaba lesiones compatibles con una muerte violenta.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación para determinar con precisión las circunstancias de la muerte y lograr la identificación completa del fallecido.

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