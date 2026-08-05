La Policía Nacional ha desarticulado en Tenerife un grupo criminal dedicado presuntamente a sustraer teléfonos móviles de alta gama y prendas de ropa de marca en establecimientos comerciales. La investigación se ha saldado con cuatro detenidos y otras dos personas identificadas.
Los agentes han esclarecido hasta el momento diez hurtos, con productos valorados en unos 13.000 euros. La operación continúa abierta para determinar si la banda participó en otros robos similares y localizar a más posibles integrantes.
Un paquete preparado para bloquear las alarmas
La investigación comenzó el pasado mes de enero, cuando la Policía Nacional detectó la actuación de varias personas que entraban de forma coordinada en comercios de la Isla.
Los investigados se apoderaban de productos expuestos al público y utilizaban bolsas de compra manipuladas para evitar que se activaran los arcos de seguridad situados en las salidas.
En el interior de las bolsas colocaban una caja envuelta que simulaba ser un regalo. El paquete incorporaba un sistema destinado a bloquear la señal de alarma de los artículos robados.
La caja presentaba además una pequeña abertura lateral, apenas perceptible, por la que introducían las prendas y los teléfonos móviles. Así conseguían mantener aparentemente intacto el envoltorio.
Este método permitía que el paquete pasara desapercibido en caso de que los vigilantes de seguridad interceptaran a los sospechosos antes de abandonar el establecimiento.
Diez hurtos esclarecidos en Tenerife
Las pesquisas permitieron acreditar la relación entre los componentes del grupo y su participación coordinada en los hechos investigados.
La Policía Nacional atribuye a la banda al menos diez hurtos en establecimientos comerciales de Tenerife. El valor conjunto de los efectos sustraídos alcanza los 13.000 euros.
La investigación sigue en marcha para comprobar si el grupo cometió otros delitos con el mismo procedimiento. Los agentes también tratan de identificar a otros posibles miembros de la red.
Detenida cuando pretendía viajar a Sudamérica
Una de las detenciones se practicó en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, después de que la unidad responsable de la investigación solicitara su localización.
La mujer pretendía abandonar España con destino a Sudamérica y llevaba consigo 5.000 euros en efectivo cuando fue interceptada.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. La Policía Nacional mantiene abiertas las diligencias.