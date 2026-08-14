Canarias exige tener voz en la política migratoria tras la crisis de Ceuta: “No podemos improvisar”

El Gobierno de Canarias exige a Bruselas y al Gobierno de España contar con voz propia en el diseño de las políticas de gestión migratoria. La administración autonómica argumenta que los territorios frontera sufren de manera directa el impacto de las crisis humanitarias en la Ruta Atlántica y reclama protocolos coordinados de actuación tras los recientes acontecimientos en Ceuta, donde la entrada de unas 72.000 personas procedentes de Marruecos se ha cobrado casi 200 vidas.
El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, advierte de la urgencia de “pasar de la gestión de emergencias a la anticipación” ante episodios extraordinarios.
Según sostiene el Ejecutivo autonómico, tanto el Pacto Europeo de Migración y Asilo —entrado en vigor hace dos meses— como los planes nacionales se diseñaron sin la participación ni la aportación de información a las regiones que ejercen de puerta de entrada del continente africano en Europa.
Conclusiones del foro sobre la Ruta Atlántica
Esta petición de mayor representatividad coincide con los resultados del taller de inteligencia colectiva organizado por el Instituto Español de Análisis Migratorio (IEAM) en colaboración con el Ejecutivo autonómico.
El encuentro, titulado Ruta Atlántica, Sahel y Canarias, reunió a expertos, fuerzas de seguridad, organizaciones internacionales y actores humanitarios para abordar la gobernanza del fenómeno migratorio.
Las conclusiones del foro señalan que el papel de las Islas no debe limitarse al de un mero espacio receptor. Los especialistas participantes defienden una “presencia estable” de las regiones frontera en los órganos de decisión donde se negocian acuerdos que afectan al Archipiélago, al tiempo que instan a abandonar el enfoque puramente marítimo o de contención.
Entre las propuestas estratégicas planteadas destacan la necesidad de desarticular las economías criminales, reforzar las vías de movilidad legal, proteger a mujeres y menores, y consolidar a Canarias como una plataforma de diálogo y cooperación descentralizada entre Europa y África Occidental.