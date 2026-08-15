Canarias marca un récord en un certamen de viticultura heroica

El Mondial des Vins Extrêmes, certamen internacional organizado por el Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (Cervim) para promover y poner en valor la producción propia de la viticultura heroica, ha finalizado su fase de solicitud de participación con más de 200 vinos canarios inscritos. Este dato conlleva un nuevo récord en este concurso. En la 34ª edición, cuya fase final será el 25 y 26 de agosto en Italia, se han registrado más de 1.100 productos de 28 países, lo que supone las mayores cifras de su historia.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, comenta que este hito de participación “es una muestra del trabajo que el sector, con el apoyo de las administraciones, se viene desarrollando en los últimos años para impulsar la promoción de los vinos del Archipiélago y consolidar su presencia en mercados internacionales a través de los mejores certámenes y ferias del mundo”.
Quintero resalta que las elaboraciones canarias son el resultado de la combinación de diversos factores, “como la orografía, con terrenos abruptos y en pendiente que obligan a recurrir al trabajo manual, elementos propios de la viticultura heroica que también repercuten en los costes de producción”.
El vicepresidente del Cervim, Manuel Capote, pone en valor el trabajo de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen de Vinos de Canarias, así como la labor de difusión y apoyo a este certamen por parte del Ejecutivo regional, con el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), para “visibilizar la calidad”.