La Casa del Vino de Tenerife recibe un Solete Repsol: ¿qué ha conquistado a la guía?

La Casa del Vino de Tenerife ha sido distinguida con un Solete de la Guía Repsol, un reconocimiento para aquellos establecimientos singulares que ofrecen experiencias auténticas, cercanas, con identidad propia y de gran calidad.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, han recibido este miércoles el galardón, concedido en la categoría de ‘Bodegas, Vinotecas y Coctelerías’ y que premia la autenticidad, la calidad y el valor patrimonial del espacio enológico de El Sauzal.
Este galardón supone un respaldo no solo al papel que desempeña la Casa del Vino como centro de divulgación, promoción y conservación de la cultura vitivinícola insular, sino también a la labor continuada de la Fundación Canaria Tenerife Rural en la valorización y proyección del sector y de los productos de cercanía, recalca el Cabildo en un comunicado.
La Guía Repsol ha valorado de forma muy especial la experiencia integral que ofrece el recinto: desde el descubrimiento de la historia del cultivo insular a través de su museo, hasta la preservación patrimonial de la emblemática Hacienda de San Simón y la posibilidad de degustar una amplia selección de vinos locales acompañados de una muestra agroalimentaria de la isla.
El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha destacado el papel de la Casa del vino como “embajadora de la identidad local, vinculando Tenerife a conceptos como la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad”.
Afonso ha abundado en que “la enología y la gastronomía local funcionan como un elemento tractor fundamental para diversificar la economía, respaldando a los productores de proximidad”.
Y ha afirmado que ese reconocimiento “premia el esfuerzo de todos los que hacen posible que este lugar sea un auténtico referente: desde los viticultores a los bodegueros, pasando por el personal que hacen posible que nuestro sector primario sea reconocido en todo el mundo”.
El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, ha coincidido en que este reconocimiento supone “un respaldo muy importante” a la labor continuada para consolidar la Casa del Vino como un espacio de referencia en la divulgación de la cultura vitivinícola insular.