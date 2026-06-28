El restaurante de Tenerife que acaba de recibir un Solete y no acepta reservas: cocina canaria, producto KM0 y el Atlántico de frente

Hay restaurantes que se explican por su carta y otros que se entienden nada más llegar. Casa África, en Taganana, pertenece a esa segunda categoría. Situado frente a la playa de El Roque de las Bodegas, en el norte de Tenerife, este establecimiento familiar acaba de recibir un Solete de Guía Repsol, un reconocimiento que premia a esos locales cercanos, con personalidad propia y capaces de convertir una comida sencilla en una experiencia difícil de olvidar.
La nueva selección de Soletes de Guía Repsol incorpora más de 250 establecimientos repartidos por toda España, recomendados por figuras de la cultura, la música, el cine, la literatura y la televisión. En Canarias, dos nombres han entrado en esta lista: Casa África, en Taganana, y La Raspa, una terraza situada en Arrecife, Lanzarote.
Un restaurante de Tenerife recomendado por Toni Acosta
En el caso de Tenerife, la recomendación lleva firma muy conocida: la actriz tinerfeña Toni Acosta. La intérprete ha señalado Casa África como uno de sus lugares favoritos para comer papas arrugadas con mojo picón junto al mar. Y no es difícil entender por qué. El restaurante reúne varios ingredientes que encajan con la idea de un auténtico refugio gastronómico canario: producto local, cocina tradicional, ambiente familiar y una ubicación privilegiada frente al Atlántico.
Casa África no es un restaurante nuevo ni un local diseñado para estar de moda. Su historia comenzó en 1962, en una antigua bodega, y desde entonces ha permanecido vinculado a una misma familia. Generación tras generación, el establecimiento ha mantenido una propuesta basada en la comida típica de Anaga, con recetas reconocibles y una forma de atender que conserva el carácter de los restaurantes de siempre.
Uno de sus grandes atractivos es su apuesta por el producto KM0. La cocina de Casa África mira al entorno que la rodea: el mar, las medianías, los cultivos cercanos y la despensa tradicional del norte de Tenerife. Esa filosofía se nota en platos como las papas arrugadas con mojo, los pescados del día, el pulpo, los mejillones, el potaje, los churros de pescado caseros o el queso asado con mojos y mermeladas.
Pero Casa África también tiene una particularidad que lo hace aún más singular: no trabaja con reservas. El restaurante atiende por orden de llegada. Quien quiera comer allí debe acercarse, apuntarse y esperar su turno. Para hacerlo más llevadero, el local dispone de una amplia terraza donde tomar algo mientras llega la mesa. En tiempos de reservas online, listas cerradas y disponibilidad medida al minuto, este sistema conserva algo de la hostelería más espontánea: llegar, esperar, mirar el mar y dejar que el plan avance sin demasiada prisa.
La ubicación es otra parte esencial de su éxito. Casa África está frente a una playa de arena negra, flanqueada por roques, montañas y el paisaje abrupto de Anaga. Comer allí no es solo sentarse ante un plato de comida canaria. Es hacerlo en uno de los rincones más reconocibles del litoral tinerfeño, con el sonido del mar al fondo y una carretera que ya forma parte de la experiencia para quienes se adentran en Taganana.
El entorno natural añade valor al reconocimiento. Taganana forma parte del Macizo de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2015. Es un territorio de caseríos, barrancos, costa salvaje, agricultura tradicional y una identidad muy marcada. En ese contexto, Casa África funciona casi como una prolongación del paisaje: un restaurante de playa, sí, pero también una parada ligada a la memoria gastronómica de la zona.
Los Soletes de Guía Repsol nacieron en 2021 para destacar cafeterías, bares, restaurantes, terrazas, heladerías, vinotecas y espacios informales con encanto. No buscan únicamente premiar la alta cocina, sino poner el foco en lugares accesibles, auténticos y con capacidad para generar una conexión especial con quienes los visitan. Casa África encaja de lleno en esa definición.
La propia directora de Guía Repsol, María Ritter, ha explicado que esta nueva edición busca reconocer pequeños negocios que trabajan para ofrecer espacios agradables durante las vacaciones. En el caso de Casa África, ese espacio combina cocina canaria, tradición familiar y un enclave que parece hecho para quedarse un rato más de lo previsto.
La recomendación de Toni Acosta refuerza además el valor emocional del restaurante. No se trata solo de comer papas arrugadas con mojo picón, sino de hacerlo en un lugar que conecta con una forma muy canaria de entender la mesa: producto cercano, platos compartidos, mar a pocos metros y una cocina sin artificios.
Con su nuevo Solete, Casa África suma un reconocimiento nacional a una trayectoria que ya conocían muchos tinerfeños y visitantes. Un restaurante nacido en una antigua bodega, frente a una playa de arena negra, que sigue sin aceptar reservas y que ha convertido la espera, el producto KM0 y la cocina de Anaga en parte de su identidad.