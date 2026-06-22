Los rostros más conocidos de la cultura española tienen claras sus preferencias cuando buscan desconectar, disfrutar de la buena mesa y evitar precios desorbitados en sus vacaciones. En la última edición de los Soletes de la Guía Repsol, más de 60 celebridades han compartido sus locales de confianza. Entre estas recomendaciones destaca la de la actriz tinerfeña Toni Acosta, quien ha reivindicado sus raíces recomendando el restaurante Playa Casa África, un rincón imprescindible en el norte de la isla.
La gastronomía del Archipiélago vive un momento dorado de proyección internacional, pero son los espacios tradicionales los que siguen conquistando los paladares más exigentes. Para la intérprete de cine y televisión, regresar a su tierra natal implica obligatoriamente una ruta por los sabores que marcaron su infancia, lejos de los artificios de la alta cocina vanguardista.
El restaurante Playa Casa África y el secreto de Toni Acosta en Anaga
Ubicado en el impresionante entorno de Roque de las Bodegas, en Taganana, el restaurante Playa Casa África se erige como un templo de la cocina tradicional canaria. Este establecimiento, que ostenta con orgullo el galardón de Solete de la Guía Repsol, ofrece una propuesta basada de forma estricta en el producto local y las recetas de toda la vida, flanqueado por una espectacular playa de arena negra y acantilados salvajes.
Para la actriz canaria, la experiencia de visitar este establecimiento comienza mucho antes de sentarse a la mesa. “Venir aquí es venir a casa. La comida es auténtica: las papitas arrugadas, el mojo, los churritos de pescado… Platos como los recuerdo de niña”, afirma Acosta con emoción. Además, la presentadora destaca el valor paisajístico del trayecto, recordando que para acceder al local “hay que atravesar toda la cordillera de Anaga, un paisaje espectacular”.
La orografía del Parque Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera, añade un valor místico a la experiencia culinaria. Las carreteras serpenteantes entre la laurisilva guían a los comensales hasta este enclave del litoral santacrucero, donde el Atlántico rompe con fuerza frente a la terraza del local.
Una historia familiar ligada al producto KM0 en Tenerife
El origen del restaurante Playa Casa África se remonta al año 1962, cuando la familia fundadora comenzó su andadura comercial en lo que originalmente era una antigua bodega de la zona. Desde entonces, generación tras generación, han mantenido intacto el sueño familiar de ofrecer lo mejor de la cocina típica tinerfeña a los visitantes y residentes que se acercan a este rincón costero.
La filosofía del establecimiento se mantiene firme tras más de seis décadas de actividad: el uso prioritario de productos KM0. Al trabajar de forma directa con los pescadores locales y los agricultores del macizo de Anaga, garantizan que la frescura del género sea la absoluta protagonista de cada jornada. Esta apuesta por la sostenibilidad y el comercio de proximidad es uno de los factores que la Guía Repsol valora especialmente para otorgar sus distintivos.
La propuesta gastronómica huye de menús complejos para centrarse en la ejecución perfecta de los clásicos marineros. Entre los platos más demandados por los clientes fijos y los rostros populares se encuentran el atún en salsa, el pulpo frito, el pulpo guisado y sus reconocidos churros de pescado caseros servidos con limón y alioli. Por supuesto, no faltan las papas arrugadas con mojo canario ni el queso asado de la tierra.
Horarios y normas de acceso para comer frente al mar
Debido a su alta popularidad en las redes sociales y su reciente aparición en las listas de recomendaciones de famosos, el restaurante Playa Casa África ha adaptado su dinámica de trabajo para garantizar una atención fluida. El local atiende de forma exclusiva por orden de llegada y no admite reservas previas, por lo que se recomienda acudir con suficiente antelación durante los días de mayor afluencia.
El establecimiento cuenta con un espacio interior amplio y una cotizada terraza exterior donde los clientes pueden tomar una consumición mientras esperan la asignación de su mesa. El horario de apertura al público está establecido de miércoles a domingo, desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas, concentrando su actividad en el servicio del almuerzo frente al mar de Taganana.