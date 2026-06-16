De Casa Tomás a Bahía Los Abrigos: los restaurantes preferidos de los Reyes de España en Canarias

La reciente petición de Felipe VI en Casa Tomás, al querer probar sus famosas costillas con papas y piña, trae de nuevo a colación las visitas de los Reyes de España a diferentes restaurantes de Canarias.
Y no solo ellos, también las infantas, aprovechando su paso por las Islas, han podido degustar la gastronomía de las Islas, dando buena cuenta de ella.
De Casa Tomás a Bahía de Los Abrigos
Casa Tomás. La visita del pontífice generó una situación insólita en el aeródromo de Tenerife Norte. El avión de la comitiva papal sufrió un retraso técnico importante durante la jornada. Ante este contratiempo, el jefe del Estado español ofreció su propio avión Falcon al papa León XIV; el gesto de cortesía internacional obligó a retrasar el regreso de la delegación real a Madrid.
Fue entonces cuando en Casa Tomás recibieron una curiosa llamada: Felipe VI cenaría en Capitanía, por lo que pidieron garbanzas compuestas, costillas con papas y piña de millo concluyendo la cena con un quesillo canario, el postre típico más demandado por los comensales del establecimiento.
La aventura de Casa Tomás comenzó en el año 1977. Tomás Galván y su esposa, Verísima García, pasaban por un momento económico muy complicado. Con poco dinero en casa y la obligación de salir adelante a la fuerza, Verísima tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: empezó a cocinar un plato humilde, de honda tradición entre los agricultores de la zona, basado en costillas, papas y piña de millo.
La historia posterior es de todos conocida. Sigue siendo uno de los restaurantes más reconocibles de Tenerife. Incluso para los Reyes de España.
El Rincón de Juan Carlos. Los hermanos Padrón, Jonathan y Juan Carlos, de El Rincón de Juan Carlos en Santiago del Teide, fueron los encargados de ofrecer el almuerzo al rey Felipe VI, en su restaurante Poemas, en el hotel Santa Catalina de Las Palmas en 2020.
Ocurrió durante la crisis por el COVID y Felipe VI eligió comer una anguila a la benedictine. Los presentes desvelaron que la reina Leticia aseguró que “ese pescado no le gusta” al monarca, pero este reiteró que estaba “exquisita”.
El Rincón de Juan Carlos, que cuenta con dos estrellas Michelin en el Royal Hideaway Corales, gestionado por Barceló Hotel Group y que ha sido premiado en varias ocasiones en los Premios de Gastronomía de DIARIO DE AVISOS, cuenta también con otro restaurante en el hotel Santa Catalina, de Las Palmas de Gran Canaria, donde se replican los platos que salen de la cocina matriz.
Bahía Los Abrigos. En junio de 2023, Felipe VI, aprovechando su presencia en las Islas por los ejercicios que realizó la Armada Española al suroeste de El Hierro bajo la supervisión del monarca. almorzó en el restaurante Bahía Los Abrigos.
Si en Casa Tomás los trabajadores de Casa Real pidieron la comida para llevar, en este caso, el monarca, junto a sus acompañantes, visitaron el establecimiento para sorpresa de todos. Allí, además, se sacó varias fotos con diferentes comensales.
Este negocio familiar, que cuenta con una panorámica idílica del mar y el pequeño puerto que se encuentra a solo unos metros de distancia, abrió sus puertas el 20 de julio de 2015. Desde entonces, deleita a los comensales a base de buenos pescados frescos, arroces y mariscos.
El Bahía es más grande que su ‘hermano mayor’, el Restaurante Los Abrigos, que sirvió sus primeros platos en 1991. “Gracias a ese restaurante pudimos abrir este, que es un poquito más grande y tiene una carta más extensa”, apunta José Carlos.
Por cierto, Felipe VI comió “pescadito fresco y tomó vinito del país, de aquí, de Tenerife”.
Don Jamón. Este es un caso curioso. También en junio de 2024, Felipe y Leticia paseaban por Las Palmas de Gran Canaria cuando una empleada del bar Don Jamón los invitó a probar “un poquito de jamón”.
El rey probó el jamón, la reina lo animó a “apoyarse en la barra con total normalidad” y las camareras, incluso, fueron protagonistas a nivel nacional por su desparpajo.
Tasca La Montería. Pero no solo el Rey de España se ha dejado ver por diferentes restaurantes de Canarias, también la princesa Leonor ha dejado claro su gusto por nuestra gastronomía.
La visita a la Isla de la princesa Leonor a bordo del buque Juan Sebastián de Elcano en enero de 2025 causó gran expectación. Durante su estancia enTenerife, la princesa de Asturias y sus compañeros guardiamarinas participaron en diversas actividades de formación, así como culturales y sociales, además de disfrutar de tiempo libre para conocer los alrededores.
La tasca La Montería, en el callejón del Combate, fue el lugar elegido por la princesa Leonor para hacer un alto en el camino: “Desde nuestra pequeña tasca queremos agradecer a Su Alteza Real la Princesa Leonor su visita. Ha sido un privilegio compartir con ella un momento tan especial en su paso por Santa Cruz”.
La tasca La Montería destaca por su comida tradicional y la calidad de su producto, algo comprobado por la propia princesa Leonor.