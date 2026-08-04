‘Celebrating Dubwise’: el Reggae Can Festival XII ya tiene banda sonora, una creación de Narfyah

El Reggae Can Festival XII acaba de presentar Celebrating Dubwise, su banda sonora oficial, una producción original del artista y productor tinerfeño Narfyah, ya disponible en las principales plataformas digitales. La pieza acompañará esta semana la identidad sonora del festival durante toda su programación y constituye el segundo lanzamiento surgido de Reggae Can Lab, el laboratorio creativo impulsado para favorecer el encuentro entre artistas, productores y profesionales de la música, promoviendo nuevas obras originales creadas desde Canarias con vocación de proyección exterior.
Natural de Tenerife, Narfyah forma parte de una nueva generación de artistas y productores que está renovando el reggae y el dub desde Canarias. Su propuesta fusiona las raíces del género con elementos del folclore canario y sonoridades contemporáneas, construyendo un lenguaje propio donde las bajas frecuencias, los skanks y la experimentación sonora mantienen viva la esencia del dub.
Entre sus trabajos destacan el álbum Islander, además de composiciones como On Giants Shoulders y Jah Love The Sound System, junto a colaboraciones con Dadda Wanche, Javadub, Warrior E, Lioness Den y el cantante sardo Noches Man.
ESPÍRITU COLECTIVO
Para crear Celebrating Dubwise, Narfyah combinó los elementos característicos del dub contemporáneo -bajos profundos, bombos y efectos delay– con una sección de vientos inspirada en el carácter festivo de las fanfarrias, dando forma a una pieza que representa el espíritu colectivo del Reggae Can Festival.
La composición nace en el Reggae Can Lab, el laboratorio creativo del festival, que impulsa el desarrollo artístico y profesional de la escena reggae en Canarias con clases magistrales, encuentros profesionales, residencias artísticas y procesos de creación colectiva, favoreciendo el intercambio de conocimientos entre artistas, productores y músicos.
La residencia artística celebrada en la pasada edición del festival sirvió como punto de partida para desarrollar la composición, que después evolucionó hasta convertirse en la banda sonora de esta nueva entrega. Para potenciar el resultado sin alterar la esencia original, el proyecto incorporó luego al productor, ingeniero de mezcla y teclista Daniel Lampérez.
Con el lema Cuidando el Nido, el Reggae Can Festival celebra en La Laguna su duodécima edición este viernes y el sábado en el Campo de Fútbol de Punta del Hidalgo, precedida el jueves por la Reggae Can Dub Party, en Bajamar, dedicada a la cultura sound system.
LOS ARTISTAS
Con entrada gratuita hasta completar el aforo, en el cartel figuran Mo’Kalamity, Green Valley, General Levy, Dactah Chando, Isa Izquierdo, Sumerr, Unruly Youth, Javadub y Warrior E, junto a una programación cultural que trasciende la música.
La Reggae Can Dub Party, que abre el jueves el festival, reúne en Bajamar a Rootikal Bass Sound System, Lasai, Narfyah, Warrior E, Sister Souto y B Side Room. El cierre corre a cargo de Narfyah, quien entregará simbólicamente el testigo sonoro al Reggae Can Festival XII con la interpretación de la obra que acompañará al público durante toda la edición.
A través de sus programas Reggae Can Lab, Reggae Can Kids, No Woman, No Cry, One Love y Rompen las Olas, el festival impulsa la creación artística, la igualdad de oportunidades, la diversidad, la accesibilidad, la participación y la sostenibilidad ambiental, como proyecto cultural comprometido con el territorio y con las personas.