Celeste Abba y Andrés González propician una nueva noche de cuentos

El Sauzal vuelve a convertirse esta semana en punto de encuentro para los relatos a viva voz con el XXVII Festival de Narración Oral Verano de Cuento. La cita mantiene su programación habitual para público adulto, familiar y las ya consolidadas batallas y shows de freestyle, tres propuestas que volverán a ocupar diferentes espacios hoy y mañana.
La propuesta se abre este viernes (21.00 horas) ante la grada del Teatro El Sauzal, con una nueva sesión dedicada al público adulto que reúne a Celeste Abba y Andrés González Novoa. Abba presenta ¿Dónde están?, un espectáculo que pone el foco en un grupo de mujeres que se alejan de los lugares que tradicionalmente se les han asignado. Son personajes femeninos que no responden a lo que se espera de ellos y que destacan por su capacidad para desenvolverse con astucia, sorprendiendo con sus decisiones y su particular manera de afrontar las situaciones.
La segunda cita de la noche corre a cargo de Andrés González Novoa, que trae al escenario Cuentos para no cerrar los ojos. Su sesión propone un viaje a través de diferentes historias conectadas por el mar, la memoria y la supervivencia. Un viejo pescador, una niña a la deriva, un embajador perdido entre vikingos, una máscara y un pequeño oso forman parte de un recorrido narrativo que plantea, entre otras cuestiones, qué ocurre cuando alguien naufraga y cómo reaccionamos ante quienes necesitan ser rescatados.
‘ABRACADABRA’ Y BATALLAS ‘FREESTYLE’
La programación familiar llega mañana sábado (11.00 horas) al mismo espacio. Será la narradora Omaira Morales quien protagonice Abracadabra, una experiencia recomendada para niños y niñas a partir de tres años.
Abracadabra invita a recuperar la magia que permanece en los recuerdos y que puede aparecer asociada a sonidos, olores o imágenes. La narración se construye a partir de historias vinculadas a momentos vividos y disfrutados, en una sesión pensada para compartir en familia y acercar a los más pequeños al poder evocador de las historias.
La jornada de este sábado continuará por la noche (21.00 horas) con una nueva sesión de las batallas y shows de freestyle. La plaza del Príncipe acoge una nueva cita, abierta a todos los públicos. El escenario reunirá a 2ual, El Borges y Raxxer.
El XXVII Festival de Narración Oral Verano de Cuento cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de El Sauzal. Asimismo, dispone de la colaboración de la Fundación DISA. Todas las actividades de Verano de Cuento se pueden consultar en su sitio web: www.veranodecuento.com.