El 80% de los centros de salud y consultorios del sur de Tenerife carecen de sistema de climatización adecuado

Los centros de salud del sur de Tenerife se achicharran. Las olas de calor de este verano han desenmascarado el estado de la climatización en la red de infraestructuras sanitarias comarcales. Por ello, DIARIO DE AVISOS ha recorrido los municipios de Arona, Adeje, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Arico, Santiago del Teide, Arafo, Fasnia, Güímar y Candelaria para radiografiar el estado de los sistemas de aire acondicionado de sus centros sanitarios.
Los datos arrojan que el 80% de la treintena de infraestructuras analizadas presenta algún tipo de deficiencia en su sistema de climatización, ya sea porque no existe, porque está averiado o porque solo funciona en parte de sus instalaciones.
Solo un puñado de centros matienen a día de hoy el sistema operativo en todas sus áreas.
Comenzaremos por el municipio más grande y con más centros habilitados: Arona. Ningún otro acumula tantas incidencias.
Desde las medianías y bajando hacia la costa, el Centro de Salud de Arona Casco carece por completo de sistema de aire acondicionado que funcione en estos días. Los trabajadores aseguran verse obligados a recurrir a ventiladores y “pingüinos” tanto en la sala de espera como en las consultas médicas. Durante las horas críticas de los días de mayor calor, se han reportado varios desmayos entre los pacientes en las salas de espera, donde, según se asegura, cuando el sol incide de lleno, la sala llega a alcanzar “una sensación térmica de más de 30 grados”.
En Valle San Lorenzo, el aire funciona en administración y laboratorio, pero no llega a las consultas; desde allí lamentan que el sistema “dejó de funcionar hace bastante tiempo”.
En Buzanada, el consultorio no cuenta con ningún tipo de sistema de climatización.
En el Consultorio de Cabo Blanco corren con la misma suerte la sala de espera, administración y las consultas, todas ellas sin aire acondicionado.
Camino ya de la costa, En el Hospital de El Mojón, el sistema funciona, aunque solo en ciertas zonas; en salas de espera, y en especial, en las habitaciones, se reportan “incidencias puntuales”.
En Los Cristianos, el Centro de Salud tampoco dispone de climatización. En Las Galletas, la situación cambia, pues el sistema funciona correctamente en líneas generales, y solo falla en la zona de consultas.
Cierra el recorrido el Centro de Salud de El Fraile, que suma varias consultas sin climatizar, además de su sala de espera, aunque el aire sí funciona en la zona de administración.
El caso de Arico, es la excepción, pues en sus dos centros, tanto el Centro de Salud de La Villa como el de Arico Viejo cuentan con aire acondicionado. Además, se están llevando a cabo obras de mejora
En Adeje, tanto el Centro de Salud periférico del casco como el Consultorio de Armeñime no cuentan con un sistema de climatización operativo y funcionando a pleno rendimiento.
Guía de Isora es también de los pocos municipios que puede presumir de buen estado general. Los centros de salud de Alcalá y el periférico funcionan correctamente en todas sus áreas. No ocurre lo mismo en Chío, donde el sistema opera en consultas pero falla en administración y sala de espera, ni en Playa San Juan.
El municipio granadillero reúne situaciones muy diversas. El Centro de Salud periférico de Granadilla casco no tiene climatización, mientras que el Consultorio de San Isidro funciona sin reportar incidencias graves. En Chimiche, la ausencia de sistema obliga a utilizar ventiladores portátiles en las consultas de enfermería y medicina. Y en El Médano, las consultas médicas cuentan con aire acondicionado, pero la zona de espera y administración se quedan fuera de la ecuación.
En el límite de la vertiente suroeste, Santiago del Teide suma varias incidencias. El consultorio del casco tiene el sistema instalado, pero averiado; en Puerto Santiago no existe climatización y se recurre a los “pingüinos”; y solo el Centro de Salud de Tamaimo tiene el sistema habilitado, aunque reconocen que “no funciona correctamente en todas sus áreas”.
En Fasnia, ni el consultorio del casco ni el de La Zarza disponen de aire acondicionado.
El municipio de Güímar concentra otro de los focos más críticos. Ni el Centro de Salud periférico ni los consultorios de El Escobonal y El Puertito cuentan con él, y en los tres casos el único alivio frente al calor vuelven a ser los aparatos portátiles. El recorrido termina en Candelaria, donde no se han registrado incidencias.
1,4 millones para revertirlo
Consultada al respecto, la Gerencia de Atención Primaria explica que, en su mayoría, se trata de centros antiguos que “no fueron dotados de climatización en su origen”, lo que dificulta ahora su instalación generalizada. Para revertir esta situación, han puesto en marcha un plan de mejora, dotado con una inversión de 1,4 millones de euros, destinado a ir equipando progresivamente con este servicio a aquellos dispositivos que actualmente carecen de él.
San Miguel repara el aire acondicionado en Guargacho
En San Miguel, la cuestión de la climatización ha sido motivo de peso en los últimos días. La Asociación de Vecinos Guargacho denunció públicamente el mal estado del aire acondicionado del Centro de Salud local. Ante ello, el Ayuntamiento ha instalado nuevos aparatos en la zona de atención al público del centro.