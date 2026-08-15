Christian Cuervo se une al Summer Pop Tenerife 2026

El Summer Pop Tenerife continúa ampliando su programación concebida para reunir en un mismo lugar a algunos de los artistas que marcan el presente y el futuro de la música en España. La última incorporación al cartel es Christian Cuervo, uno de los nombres emergentes de la nueva escena urbana canaria, que se suma a la cita que se celebrará el domingo 13 de septiembre en el capitalino Recinto Ferial de Tenerife.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria y en activo desde 2022, Christian Cuervo ha construido en muy poco tiempo una identidad musical propia a partir de la combinación de reguetón, trap, urbano latino y melodías de corte más emocional.
LOS ARTISTAS
De este modo, el joven artista compartirá escenario en poco menos de un mes con La Pantera, Álvaro de Luna, Leire Martínez, Ruslana, Lucho RK, Danny Romero, Locoplaya, Lewis Potter, Dellacruz, Playacoco, Postcode, Mel Ömana, Melania y Fátima Falcón.
Las localidades para el festival se pueden adquirir a través de las plataformas digitales de venta tomaticket.es, entradas.com y tickety.es.