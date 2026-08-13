Un ciclista herido tras chocar con un coche y caer por un barranquillo en Tenerife

Un ciclista de 37 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una colisión con un turismo en la carretera TF-12, a su paso por Santa Cruz de Tenerife. Como consecuencia del impacto, el hombre cayó por un barranquillo y tuvo que ser rescatado por efectivos de Bomberos de Tenerife.
El accidente se produjo alrededor de las 14.16 horas de este jueves, 13 de agosto, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de una colisión entre un vehículo y una bicicleta.
Tras conocer que el ciclista había caído por un barranquillo después del impacto, el 112 movilizó a efectivos de Bomberos de Tenerife, al Servicio de Urgencias Canario (SUC) y a la Guardia Civil.
Los bomberos rescataron al ciclista
Una vez en el lugar, los bomberos procedieron a rescatar al afectado y trasladarlo hasta el punto en el que se encontraban los recursos sanitarios.
El SUC movilizó dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario valoró al ciclista, que presentaba inicialmente un traumatismo en la clavícula de carácter moderado, salvo complicaciones.
Después de recibir la primera asistencia en el lugar del accidente, el hombre fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
Por su parte, agentes de la Guardia Civil acudieron hasta la TF-12 y se hicieron cargo de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.