No dejarse llevar por la prisa y desconfiar de los ‘chollos’, claves para evitar las estafas por Internet

Desconfiar en cuanto nos empiezan a meter prisa o nos parezca que hemos encontrado un supuesto ‘chollo’ son dos normas esenciales a tener en cuenta para detectar a tiempo las estafas telemáticas que no dejan de acechar en internet, tal y como recuerdan desde el Equipo @ de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife.
Estas unidades especializadas, creadas ahora hace un lustro para hacer frente a una ciberdelincuencia que aumenta año tras año, cuentan con la tecnología y preparación suficientes para no solo combatir adecuadamente este fenómeno delicuencial sino también ofrecernos gratuitamente una información de alto interés público como la que nos ocupa.
Por mucho que tenga un ámbito global, lo cierto es que esa tendencia alcista tiene sus características particulares por estos lares. Es de lo primero que se aprende tras ponerse en contacto con el Equipo @ tinerfeño, cuyo portavoz, el sargento Javier López, advierte sin ir más lejos que en esta temporada de verano “estamos observando un aumento de las denuncias, principalmente relacionadas con el alquiler de las viviendas vacacionales”.
Cuestionado a este respecto, el experto nos detalla que “tales estafas se publican a través de distintas redes sociales, como pueden ser Instagram, TikTok… y por desgracia hay más perjudicados de lo que uno se pudiera creer. Lo sabemos porque aumentan las denuncias por estos casos en los que siempre suelen utilizar una misma dinámica: Publican unos precios muy ventajosos con unas imágenes muy llamativas y en ubicaciones muy buenas como próximo a la playa, etc. Muchas veces las imágenes son copiadas de páginas inmobiliarias, y siempre ofreciendo unos precios muy ventajosos”.
Ojo a este consejo
Lo más interesante a la hora de no caer en unos de estos timos viene a continuación: “Para saber cómo detectar si es una estafa recuerden que el presunto estafador suele tener mucha urgencia primero por sacar la conversación de la red social pública y dirigirla, por ejemplo, a un chat de WhatsApp, y siempre tiene prisa para que se realice el pago en cuenta. Eso sí, ofrecen todas las facilidades de disponibilidad de fechas, aceptan mascotas, nunca presentan problemas con el número de personas ni la actividad…”, describe el experto.
Llegados a ese punto en que “se ha trasladado la conversación a ese ámbito privado, se fija un precio y empieza dicha urgencia a que se haga un pago mediante plataformas de pago instantáneo, Bizum sobre todo. Además, a partir de ahí empiezan a exigir más dinero en concepto de fianza o de pago de un seguro… A estas alturas es cuando la posible víctima empieza a sospechar y a preguntar, pero rápidamente cortan la conversación y evitan dejar rastro”. continúa el sargento.
En cuanto a si este tipo de estafas telemáticas tienen mayor incidencia en España y, particularmente, en las Islas, confirma que “esta modalidad delictiva está creciendo en el ámbito nacional, mientras que en Canarias, por la climatología que tiene y su situación geográfica, es habitual durante el año, aunque quizás ahora un poco más por el verano”.
No obstante, el sargento aclara que el peso de la ciberdelincuencia no se limita, ni mucho menos, a las estafas relacionadas con viviendas vacacionales: “Cuando hablamos de que muchas de las denuncias que se formulan están relacionadas con delitos telemáticos, nos estamos refiriendo al conjunto de esta delincuencia y no exclusivamente a los fraudes de alquiler vacacional. Dentro de las estafas telemáticas nos encontramos con modalidades muy diferentes”.
Entre ellas se encuentran las falsas inversiones, una modalidad capaz de ocasionar importantes perjuicios económicos. “Estamos detectando también casos de falsas inversiones, en ocasiones con víctimas de edad avanzada”.
Muchas veces todo comienza con un anuncio en internet o en redes sociales en el que se prometen unas ganancias o rentabilidades que no son reales. Esa publicidad puede incluso utilizar la imagen de personas conocidas o famosas para transmitir confianza y hacer más creíble la supuesta inversión”.
El método de la estafa se desarrolla de forma progresiva. “La víctima establece contacto con el supuesto asesor o responsable de la inversión y realiza una primera aportación, que puede comenzar con cantidades de 250 o 300 euros. A partir de ahí le muestran una supuesta plataforma virtual en la que aparentemente puede observar cómo su inversión va generando beneficios. El problema es que esas ganancias que aparecen reflejadas no son reales y sirven para convencerla de que siga ingresando más dinero”.
Incluso se utilizan mecanismos destinados a reforzar esa confianza. “En algunos casos pueden permitir inicialmente que la víctima recupere una pequeña cantidad de dinero, precisamente para generar credibilidad y hacerle pensar que la inversión funciona. A partir de ahí se le anima a realizar nuevas aportaciones, cada vez mayores, y es así como se pueden llegar a producir perjuicios económicos muy importantes”.
No tanta confianza
Se insiste en lo esencial a la hora de preguntar sobre qué errores son los más comunes que suelen cometer las víctimas. “No debemos ser tan confiados, muchas veces actuamos de buena fe pensando que no nos quieren engañar. Además, cuando buscamos la mejor oferta y, pensamos que hemos encontrado un supuesto ‘chollo’, la sensación de oportunidad puede hacer que bajemos la guardia. Pero también es verdad que los ciberdelincuentes utilizan cada vez herramientas más precisamente ganarse nuestra confianza”.
Acerca de cómo se las ingenian para combatir este tipo de delincuencia donde los criminales cuentan con la ventaja de arriesgarse muchísimo menos que en la callejera, es obvio que la preparación y tecnología ya referida es fundamental, pero hay más: “En esta modalidad delictiva la exposición del estafador es mínima porque hoy con una conexión a internet y un dispositivo móvil casi en el anonimato pueden cometerse auténticos descalabros económicos. No hay esa exposición de cuando se lleva a cabo un robo con fuerza en la calle cuchillo en mano, claro, Pero por eso es muy importante también coordinarse con el resto de equipos arrobas en otras localidades, como también con otros equipos de delitos tecnológicos pertenecientes a las unidades orgánicas de policía judicial e incluso como muchas de los de las actuaciones finalmente desembocan en el extranjero, pues hay que contar igualmente con colaboraciones de policías en el orden internacional. Desde luego, estos delitos tienen un carácter muy volátil”.
Buenos servicios
En ese lustro de existencia de los Equipos @ se han logrados éxitos notables que se puedan referir desde la Comandancia Provincial: “Sobre las estafas en viviendas vacacionales, en su momento se detuvo a una pareja que se dedicaba a ese falso alquiler vacacional en las Islas, y en colaboración con otros equipos especializados se han desarticulado organizaciones criminales asentadas en la Península dedicadas a, por ejemplo, la sextorsión con hombres que hacían uso de servicios de páginas de contacto y posteriormente recibían recibían vídeos con amenazas, incluso con vídeos de gente armada amenazando con que iban a proceder a hacer daño a sus familias. También le puedo citar la desarticulación de una organización criminal dedicada a las estafas del falso gestor bancario, gente que se hacía por profesionales de un banco y procedían a crearle una urgencia en sus cuentas para luego, a través de unos datos que la víctima facilitaba pensando que era real, facilitaba, le contrataron préstamos a su nombre creándole ese perjuicio económico”.
No hay de qué avergonzarse: cuanto antes presente denuncia, mejor
“Es una premisa básica: No hay motivo para sentir vergüenza porque todos podemos ser víctimas de una estafa telemática”, explica el sargento Javier López, especialista del Equipo @ de la Comandancia provincial sobre la importancia de informar a las fuerzas de seguridad en cuando comienzan las sospechas de ser víctima de una estafa telemática.
“Comentarlo con la familia, y desde luego acudir en primer lugar al cuerpo policial que corresponda o al que prefiera para ponerles en conocimiento de los hechos es importante porque además pueden ayudar así a posibles futuras víctimas. Hay que afrontarlo y hay que perseguir al delincuente, nada de qué avergonzarse”, recalca el guardia civil.
En realidad, hay que reaccionar “ante la sospecha sobre cualquier cosa que podamos recibir”, explica el experto antes de añadir que “lo primero es pararse y pensar qué es lo que se ha recibido y no dudar en pedir consejo y consultar en personas de su confianza. No hay ningún problema en asesorarse y tomarse el tiempo necesario”.
Cuestionado sobre cómo incide la inteligencia artificial, este especialista razona: “Es una buena herramienta, pero se está utilizando para crear unos mensajes cada vez más precisos, con muy pocos errores y textos igualmente adecuados para ganarse nuestra confianza y que nos creamos estar ante una buena oportunidad. Pero la mejor herramienta es el sentido común”, concluye.