Conato de incendio en Valle Tabares: desalojadas varias viviendas

Un conato de incendio de rastrojos declarado en Valle Tabares, en La Laguna, ha obligado a movilizar un operativo de emergencias por la proximidad del fuego a una estación de servicio. El fuego se ha extendido a una ladera superior a causa del viento.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió la alerta a las 11:16 horas, según han informado fuentes del servicio de emergencias a Diario de Avisos, y ya se ha dado por controlado.
La Policía Local ha informado del desalojo preventivo de varias viviendas de la zona.
El fuego se localiza entre la conocida gasolinera Océano y la ermita de la zona, una circunstancia que ha motivado extremar las precauciones para evitar que las llamas alcancen las instalaciones de la estación de servicio.
Efectivos de Bomberos de Tenerife, de la Brifor, agentes de la Policía Local de La Laguna y de la Policía Nacional trabajan en el lugar.
Además, se ha movilizado dos helicópteros para atajar el foco y refrescar la zona perimetral de matorral antes de que el viento y las temperaturas faciliten su propagación hacia otras áreas o infraestructuras cercanas.
Riesgo muy alto de incendios forestales en Tenerife
El conato se produce en un contexto de extremo riesgo meteorológico en el Archipiélago. Tenerife y Gran Canaria se encuentran desde este jueves en alerta por riesgo de incendios forestales.riesgo de incendios forestales en Tenerife y Gran Canaria
La activación de esta alerta responde a un episodio de altas temperaturas que afectará con especial intensidad a las cumbres y medianías de las islas centrales, a lo que se suman rachas localmente fuertes.
En Tenerife, el aviso abarca a las cumbres y medianías de las vertientes sur y oeste, donde los termómetros superarán los 30 ºC y podrán alcanzarse los 34 ºC de forma local. En Gran Canaria, la alerta se extiende a la cumbre y a las vertientes norte por encima de 600 metros, y a las zonas oeste, sur y este a partir de 400 metros de altitud, con máximas generalizadas de 34 ºC que podrían llegar a los 37 ºC.
Las condiciones ambientales extremas en ambas islas incluyen valores de humedad relativa por debajo del 30% en cumbres y medianías altas, un factor que eleva el índice de riesgo de incendio a valores muy altos según las estimaciones técnicas de la agencia meteorológica.
Ante este escenario, el Gobierno de Canarias mantiene en situación de prealerta en El Hierro, La Palma y La Gomera, e insiste a la población en la necesidad de extremar las precauciones y respetar las prohibiciones.