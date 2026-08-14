Cronología del gran incendio de Tenerife: tres años de la tragedia que cambió los montes de la Isla

Se cumplen tres años del devastador incendio forestal de Tenerife, originado la noche del 15 de agosto de 2023 en los montes de Arafo y Candelaria. El desastre calcinó más de 14.000 hectáreas en 12 municipios de la Isla y obligó a evacuar a más de 12.000 personas. Tres años después, la superficie quemada cicatriza lentamente entre la resistencia biológica del pino canario y una investigación judicial que sigue sin hallar al autor de la chispa inicial.
Esta es la cronología de un suceso que marcó un antes y un después en la gestión de emergencias del Archipiélago.
Del 15 al 24 de agosto de 2023: el estallido del fuego de sexta generación
El incendio se inició a las 23:36 horas del 15 de agosto de 2023 en las inmediaciones de la carretera TF-523, entre Arafo y Candelaria. Las altas temperaturas, la baja humedad y los vientos cambiantes convirtieron el conato inicial en el primer incendio de sexta generación registrado en la Isla de Tenerife.
En cuestión de horas, el Gobierno de Canarias asumió la dirección de los trabajos bajo el Plan INFOCA en Nivel 2. La columna de humo atravesó la cordillera Dorsal y penetró en los municipios del norte. Durante nueve días de combate ininterrumpido, las brigadas forestales, la UME y los medios aéreos lucharon contra un perímetro de 90 kilómetros que amenazó viviendas y obligó a evacuaciones masivas. El 24 de agosto de 2023, la dirección técnica declaró el fuego formalmente estabilizado.
Del 28 de agosto al 10 de noviembre de 2023: el largo camino hasta la extinción
El 28 de agosto de 2023, la emergencia bajó a Nivel 1 y el Cabildo de Tenerife retomó el mando operativo. A pesar de las reactivaciones puntuales registradas durante los meses de septiembre y octubre por episodios de calor extenuante, los equipos de extinción mantuvieron el control de las líneas perimetrales.
El 10 de noviembre de 2023, tras casi tres meses de intervenciones continuadas, la corporación insular dio el incendio por extinguido de forma oficial. El balance dejó más de 12.000 hectáreas calcinadas, un 7% de la superficie total de la Isla, afectando gravemente al Parque Natural de la Corona Forestal y al Parque Nacional del Teide.
Agosto de 2026: tres años de cicatriz y una mirada a cuatro décadas
Tres años después, la masa forestal muestra dos velocidades de recuperación. El pino canario (Pinus canariensis) ha rebrotado con fuerza en las zonas altas, mientras que la laurisilva y el matorral de cumbre requieren un seguimiento estrecho. Los científicos del CSIC calculan que la restauración completa del ecosistema original exigirá entre 30 y 40 años de labor continuada en las Islas.