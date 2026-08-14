Controlado el incendio de Valle Tabares: los vecinos regresan a sus casas

El incendio de rastrojos declarado este viernes en Valle Tabares, en La Laguna, ya se encuentra controlado y los vecinos que habían sido desalojados de manera preventiva han podido regresar a sus viviendas.
Los servicios de emergencia mantienen, no obstante, el dispositivo desplegado en la zona y continúan realizando labores de refresco para evitar posibles reproducciones del fuego. En estos trabajos participan actualmente una dotación de Bomberos de Tenerife y otra de la Brifor.
Además, dos dotaciones de la Policía Local de La Laguna permanecen en el lugar con el objetivo de facilitar la entrada y salida de los vehículos de emergencia que siguen trabajando en la extinción y garantizar la seguridad y la fluidez del tráfico.
El fuego se declaró durante la mañana en una zona de rastrojos de Valle Tabares, entre la conocida gasolinera Océano y la ermita. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 Canarias recibió la alerta a las 11.16 horas.
Las llamas llegaron a propagarse hacia una ladera superior debido al viento y la proximidad del incendio a una estación de servicio obligó a extremar las medidas de seguridad.
Como medida preventiva, la Policía Local procedió al desalojo de varias viviendas próximas, cuyos residentes han podido volver posteriormente una vez controlada la situación.
En el operativo han participado efectivos de Bomberos de Tenerife, Brifor, Policía Local de La Laguna y Policía Nacional. También fueron movilizados dos helicópteros para combatir las llamas y realizar descargas sobre el perímetro de matorral ante el riesgo de propagación.
Una vez controlado el incendio, los trabajos se concentran ahora en refrescar el terreno y asegurar completamente el perímetro.
La Policía Local de La Laguna ha realizado, además, un llamamiento a la responsabilidad y a extremar las precauciones para evitar nuevos incendios, especialmente durante estas fechas y ante las condiciones que favorecen el riesgo de propagación del fuego.