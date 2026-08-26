El PSOE denuncia ante la Justicia al Gobierno de Canarias por negar información sobre las ayudas al volcán de La Palma

La diputada socialista por la isla de La Palma, Alicia Vanoostende, explicó, en rueda de prensa, que la falta de transparencia del Gobierno de Canarias en la gestión de las ayudas a las personas damnificadas por el volcán ha obligado a llevar a la justicia la solicitud de un listado de los beneficiarios de ayudas públicas relacionadas con el volcán de Cumbre Vieja, dado que el Ejecutivo de CC y el PP se lo ha negado sistemáticamente, a pesar de contar con el amparo de la Mesa del Parlamento.
“Si hoy estamos en los tribunales es porque el Gobierno de Canarias se ha negado sistemáticamente a darme la información solicitada como diputada”. “Yo no he elegido este camino. El Gobierno me ha llevado hasta aquí”, apostilló.
La parlamentaria socialista, que estuvo acompañada en la comparecencia de prensa por el secretario general y el de organización del PSOE de La Palma, Borja Perdomo y Francisco Paz, respectivamente, manifestó que “no estoy cuestionando las ayudas, las cantidades pagadas ni a los beneficiarios”. “Estoy pidiendo información para poder hacer mi trabajo como diputada, que representa a la ciudadanía y tiene encomendada la labor de controlar al Gobierno. Y para controlar al Gobierno necesitamos información”.
Vanoostende subrayó que esta negativa atenta contra un derecho fundamental, amparado en la Constitución española y en numerosas sentencias. “No puede depender de que al Ejecutivo le parezca bien o mal entregar la información que solicitamos. Porque no es un favor que nos hace el Gobierno, es su obligación”.
“El acceso a la información por los diputados y diputadas es un derecho fundamental. Algo muy serio. Y si este derecho se ve obstaculizado, se resiente la democracia”, advierte.
Vanoostende hizo un relato cronológico sobre el proceso que ha seguido hasta ahora este asunto.