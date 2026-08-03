Susto en la playa de Castro por un desprendimiento: “Salió todo el mundo por patas”

Un desprendimiento en el acantilado de la playa de Castro, en el municipio de Los Realejos, provocó momentos de gran tensión y susto entre las decenas de personas que disfrutaban de la zona de baño este domingo en el norte de Tenerife.
El derrumbe generó una densa nube de polvo que cubrió gran parte de la playa, un enclave con alto tránsito de usuarios durante los fines de semana de agosto pese a las advertencias de seguridad en los accesos a este tramo del litoral realejero.
Sin heridos
A pesar del material que se precipitó desde la ladera, hasta el momento no se han registrado heridos. Los propios bañistas abandonaron la franja más cercana al acantilado inmediatamente después de escuchar los primeros crujidos.
Las imágenes difundidas en redes sociales por el perfil @pateos.canarios.tenerife captaron la secuencia. “Madre mía. Mira que lo estaba diciendo antes: ‘yo allá no me pongo ni de broma porque puede haber desprendimientos y mira'”.
Los autores del vídeo insisten en la falta de precaución de algunos usuarios: “La gente se pone en un sitio peligroso. Menos mal que no había nadie, salió todo el mundo por patas. Hay que tener cabeza, hay que tener cuidado con los lugares así: muy bonitos, pero siempre hay que observar. Tengan mucho cuidado y observen siempre el sitio antes de ponerse”.
Una zona con restricciones
El incidente ha reavivado el debate sobre la imprudencia en los parajes naturales de la Isla. Tras la difusión de las imágenes, numerosos usuarios en redes sociales recordaron que el sendero y el paso hacia la zona de baño cuentan con señalización de peligro y vallas de prohibición de acceso por riesgo de derrumbes y por la fuerza de las corrientes marinas.
“En esa playa ahora mismo tienes una barrera para no bajar”, “Por algo está prohibido ir a esa playa; luego se quejan cuando pasan las cosas”, señalaban en los comentarios de la publicación. Otros coincidieron en destacar que la playa se encuentra “cortada desde arriba”.
@pateos.canarios.tenerife Desprendimiento en una playa de Tenerife (Castro). Tengan mucho cuidado y observen siempre el sitio antes de ponerse… 🫣 #playa #naturaleza #tendencias #agua #desprendimiento @Raay Canary ♬ sonido original – 🇮🇨Pateos K-nary tenerife🇮🇨
Los desprendimientos al pie de acantilados en Tenerife constituyen un riesgo constante en la temporada estival, un periodo en el que las altas temperaturas y la erosión favorecen el colapso de las paredes rocosas.