Así actuaba el detenido al que atribuyen 27 robos en coches en La Tejita: la Guardia Civil ya lo ha detenido

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, han detenido a un varón, como supuesto autor de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo. Hasta el momento le han sido atribuidos 27 robos.
La investigación se inicia a raíz de que los agentes comprueban un incremento de robos con fuerza en interior de vehículo en el que se utiliza siempre un mismo patrón, suele llevarse a cabo los fines de semana, en horario de tarde y en zonas de gran afluencia de personas de lugares próximos a la playa de La Tejita; además para cometer el robo fractura una de las ventanas del vehículo y así accede al interior del mismo.
Con la información de la que disponen los agentes inician una investigación, llevando a cabo diversas vigilancias, así como pesquisas necesarias para recabar más datos. En una de las vigilancias, consiguen identificar un vehículo que les lleva a una persona, con antecedentes previos por hechos similares.
Avanzando en la investigación obtienen pruebas suficientes con las que pueden comprobar que esa persona, se trata del presunto autor de los hechos, llegando a cometer 27 robos con fuerza en interior de vehículo.
El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.
Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales, *Estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico*, daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación
Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica o de la página web. No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.