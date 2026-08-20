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Así actuaba el detenido al que atribuyen 27 robos en coches en La Tejita: la Guardia Civil ya lo ha detenido

El sospechoso actuaba principalmente los fines de semana por la tarde, rompía una de las ventanillas para acceder al interior y fue identificado tras varias vigilancias de los investigadores
Imagen de uno de los vehículos afectados, con una ventanilla fracturada y restos de cristal en el interior. | Guardia Civil
Imagen de uno de los vehículos afectados, con una ventanilla fracturada y restos de cristal en el interior. | Guardia Civil
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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, han detenido a un varón, como supuesto autor de un delito continuado de robo con fuerza en interior de vehículo. Hasta el momento le han sido atribuidos 27 robos.

La investigación se inicia a raíz de que los agentes comprueban un incremento de robos con fuerza en interior de vehículo en el que se utiliza siempre un mismo patrón, suele llevarse a cabo los fines de semana, en horario de tarde y en zonas de gran afluencia de personas de lugares próximos a la playa de La Tejita; además para cometer el robo fractura una de las ventanas del vehículo y así accede al interior del mismo.

Con la información de la que disponen los agentes inician una investigación, llevando a cabo diversas vigilancias, así como pesquisas necesarias para recabar más datos. En una de las vigilancias, consiguen identificar un vehículo que les lleva a una persona, con antecedentes previos por hechos similares.

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Avanzando en la investigación obtienen pruebas suficientes con las que pueden comprobar que esa persona, se trata del presunto autor de los hechos, llegando a cometer 27 robos con fuerza en interior de vehículo.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial.

Desde la Guardia Civil, se recuerda que la ciudadanía podrá presentar las denuncias telemáticamente, de manera completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales, *Estafas informáticas como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico*, daños, hurtos, sustracción de vehículos, sustracción en interior de vehículos- y dos procedimientos administrativos –pérdida o extravío de documentación y localización de documentación

Lo pueden realizar a través, de la Sede Electrónica o de la página web. No obstante, aquellas personas que no dispongan de este medio, podrán solicitarla por teléfono o presencialmente en su Puesto de la Guardia Civil de referencia. También se puede solicitar desde la App Cita Previa AGE, disponible para sistema Android y iOS.

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