La Guardia Civil atrapa en Candelaria a tres atracadores tras asaltar a un anciano: el coche de fuga los delató

Agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Candelaria han detenido a tres personas —dos mujeres y un hombre— como presuntas autoras de los delitos de robo con violencia e intimidación y pertenencia a grupo criminal.
Los sospechosos fueron arrestados instantes después de sustraerle a un hombre de avanzada edad una esclava y una cadena de oro mediante el método del tirón en la isla de Tenerife.
El suceso se desencadenó durante un dispositivo de prevención de la seguridad ciudadana. La patrulla observó en las inmediaciones de un centro comercial del municipio a una persona mayor realizando aspavientos para llamar la atención de los agentes, visiblemente nerviosa.
En ese mismo instante, dos mujeres que se encontraban junto a la víctima intentaron huir al percatarse de la presencia policial e ingresaron en un turismo donde las esperaba un conductor para emprender la fuga.
Interceptados en el vehículo con el botín recuperado
Los efectivos del instituto armado interceptaron de inmediato el vehículo antes de que pudiera abandonar el lugar. Tras prestar auxilio al afectado, este relató que las dos sospechosas le habían arrebatado sus pertenencias de valor de un tirón. Como consecuencia del forcejeo ejercido durante la agresión, el anciano cayó al suelo y sufrió lesiones leves.
Durante el registro del automóvil, las fuerzas de seguridad localizaron la esclava y la cadena de oro sustraídas, por lo que procedieron a la detención del conductor y de las dos acompañantes. Los arrestados y las diligencias policiales han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente en la Isla.