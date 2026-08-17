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Un menor de 17 años, herido por arma blanca de madrugada en Lanzarote

El joven fue atendido por el SUC y trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa con heridas de carácter moderado
Los hechos tuvieron lugar en la Avenida Las Palmeras, municipio de Teguise. | Google Maps
Los hechos tuvieron lugar en la Avenida Las Palmeras, en el término municipal de Teguise. | Google Maps
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Un menor de 17 años ha resultado herido de carácter moderado por arma blanca en Lanzarote durante la madrugada de este lunes, 17 de agosto. El suceso tuvo lugar en la avenida Las Palmeras, en el municipio de Teguise, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

La alerta llegó al 112 a las 05.04 horas. Los alertantes comunicaron que un joven presentaba heridas por arma blanca y necesitaba asistencia sanitaria, por lo que se activaron los recursos de emergencia y los cuerpos de seguridad.

Trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa

El coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) recabó información sobre el estado del afectado y movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.

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A su llegada, el personal sanitario atendió al joven, de 17 años, que presentaba heridas calificadas inicialmente como de carácter moderado.

Tras recibir asistencia en el lugar del incidente, el menor fue trasladado al Hospital Doctor José Molina Orosa, en Lanzarote.

Guardia Civil y Policía Local investigan lo ocurrido

El Cecoes 112 también movilizó hasta la zona a efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, que realizaron las diligencias correspondientes.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjeron las heridas ni si existen personas detenidas o identificadas en relación con el suceso.

En la intervención participaron el Servicio de Urgencias Canario, la Policía Local y la Guardia Civil.

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