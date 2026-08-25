Botellón, música a todo volumen y un detenido en Santa Cruz de Tenerife

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife intervino durante la madrugada del domingo ante las quejas vecinales por un botellón en los alrededores de la plaza José Antonio Barrios, junto al estadio Heliodoro Rodríguez López. La actuación terminó con un detenido y siete denuncias administrativas.
Los agentes acudieron al lugar alrededor de las 03:00 horas y encontraron a unas 15 personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, además de varios vehículos con los equipos de sonido a un volumen elevado.
La intervención se produjo después de las quejas de los vecinos por el desarrollo del botellón y el ruido generado en la zona.
Enfrentamiento con los agentes
Los policías locales ordenaron a los presentes que cesaran la actividad y comenzaron a identificar a las personas que se encontraban en el lugar.
Según la información facilitada por la Policía Local, durante la actuación varias personas se encararon con los agentes, por lo que fue necesario solicitar refuerzos para controlar la situación.
Uno de los hombres, identificado como R.C.C., de 50 años, se negó a mostrar su documentación y obstaculizó la intervención policial. Según la Policía Local, llegó a forcejear con los agentes, por lo que tuvo que ser reducido y detenido.
El arrestado fue trasladado posteriormente a dependencias policiales para quedar a disposición judicial.
Cinco denuncias por beber alcohol en la calle
La intervención se saldó además con cinco actas administrativas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
Otra persona, una mujer que se encontraba en el lugar, fue denunciada por desobediencia y falta de respeto a los agentes. Según la Policía Local, habría intentado provocar a los presentes con el objetivo de dificultar la intervención.
Las edades de las personas identificadas durante el dispositivo oscilaban entre los 30 y los 50 años.
Una vez finalizada la actuación, los agentes ordenaron a los participantes que abandonaran la zona situada junto a la plaza José Antonio Barrios.