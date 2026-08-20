Cae en Canarias un peligroso prófugo con un abultado historial delictivo

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido en el barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, a un hombre sobre el que pesaba una requisitoria judicial en vigor para su de inmediato arresto e ingreso a disposición de la Justicia.
El operativo corrió a cargo de los efectivos del Grupo de Denuncias e Investigación (GDI) de la Policía Autonómica. Tras confirmar las sospechas de que el reclamado se escondía en este céntrico distrito de la capital gran canaria, los investigadores desplegaron un dispositivo de vigilancia y seguimiento para acotar sus movimientos. Una vez localizado en la vía pública, los policías procedieron a su interceptación y posterior detención sin que se produjeran incidentes.
Amplio historial delictivo
Según ha informado la Policía Canaria, el arrestado acumula un extenso expediente policial y judicial por la comisión de numerosos delitos. Entre los antecedentes que constan en su historial figuran infracciones graves por lesiones, violencia doméstica y de género, hurto, amenazas, falsificación de documento público y robo con fuerza.
Asimismo, la investigación confirma que el detenido cuenta con antecedentes previos por escarnio de creencias religiosas, usurpación de estado civil, estafa y atentado contra agentes de la autoridad.
Una vez cumplimentadas las diligencias en dependencias policiales, el hombre fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria para dar cumplimiento a la orden de búsqueda y captura que pesaba sobre él.